Le star de "Il mondo di Patty" in Italia: "Torniamo con tour mondiale"

Diciannove anni dopo "Il Mondo di Patty", Populares y Divinas non sono mai state così vicine: Laura Esquivel e Brenda Asnicar, infatti, tornano insieme per "Amigas del Corazón World Tour", spettacolo musicale che le vedrà protagoniste per tre date anche in Italia. Un’occasione per ricordare il passato ma soprattutto vivere il presente, insieme a tutte le persone che sono cresciute con loro: "Non vediamo l’ora di incontrarvi, l’Italia ha un posto speciale nel nostro cuore" ci hanno raccontato Laura e Brenda