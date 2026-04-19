Justin Theroux e Nicole Brydon Bloom genitori, è nato primo figlio

Justin Theroux è diventato padre. L’attore e la moglie Nicole Brydon Bloom hanno annunciato su Instagram, sabato, la nascita del loro primo figlio, un maschietto di cui non è stato ancora reso noto il nome. La coppia ha condiviso la notizia con una foto in bianco e nero: Theroux tiene il neonato sul petto, mentre il piccolo, addormentato, è avvolto in una tutina e in una coperta. La gravidanza era stata resa pubblica in occasione della première della seconda stagione di Fallout, dove Nicole aveva mostrato il pancione indossando un elegante abito marrone senza spalline.

Una storia d’amore nata nel 2023 e già diventata famiglia

Justin Theroux ha recitato in film come Mulholland Drive, Tropic Thunder e The Girl on the Train, affiancando ruoli tra commedia e thriller. È noto anche per la serie The Leftovers e per il lavoro come sceneggiatore, tra cui Iron Man 2. Nicole Brydon Bloom è un’attrice statunitense, nota soprattutto per ruoli in serie TV e produzioni indipendenti. Ha recitato, tra gli altri, nella seconda stagione di The Gilded Age e nel film Paradise, costruendosi una carriera in crescita tra televisione e cinema. La relazione tra i due era emersa all’inizio del 2023, per poi consolidarsi rapidamente fino al matrimonio celebrato nel marzo 2025. Per Theroux si tratta di una nuova fase della vita, dopo la precedente unione con Jennifer Aniston. L’attore e la star di Friends avevano iniziato a frequentarsi nel 2011, fidanzandosi ufficialmente l’anno successivo e sposandosi nel 2015 con una cerimonia privata. La separazione è arrivata nel 2017, con il divorzio finalizzato nel 2018. Nonostante la fine della relazione, i rapporti tra Theroux e Aniston sarebbero rimasti sereni, senza particolari tensioni. Ora, per l’attore, si apre un nuovo capitolo all’insegna della paternità.