On Air Festival, Can Yaman tra gli ospiti della terza edizione

Dal 23 al 25 aprile 2026, il capoluogo siciliano ospita la terza edizione della rassegna dedicata al racconto del presente. Un appuntamento che unisce spettacolo e riflessione, mettendo al centro storie, persone e cambiamento
On Air Festival torna a Palermo per la sua terza edizione, confermandosi come un punto di riferimento per il dialogo tra audiovisivo e società contemporanea. Dal 23 al 25 aprile 2026, la manifestazione riunisce volti noti del cinema e delle serie TV insieme a protagonisti dell’impegno sociale, con l’obiettivo di affrontare temi attuali come inclusione, identità, sostenibilità e responsabilità civile. Il pubblico sarà accolto in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, tra cui Palazzo Bonocore, il Molo Trapezoidale e la sede nautica del Club Canottieri Roggero di Lauria di Mondello, creando un percorso che intreccia patrimonio storico e narrazione contemporanea.
Tre giorni tra cinema, serie Tv e impegno sociale
Tra gli ospiti attesi figurano Can Yaman, Marco Bocci, Rossella Brescia, Roberto Lipari, Giovanna Sannino, Federico Russo e molti altri protagonisti della scena artistica italiana. Il programma prevede incontri, proiezioni e momenti di confronto, tra cui la presentazione del film Strike – Figli di un’era sbagliata e il dialogo con associazioni impegnate nel sociale come “Un Nuovo Giorno”, attiva nei percorsi di inclusione e reinserimento. Non mancheranno riconoscimenti come il Premio Marlù per il Sociale e nuovi format come “Sicily On Air”, dedicato alla valorizzazione del territorio e delle realtà imprenditoriali locali.