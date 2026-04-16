Mars Express, film che guarda al futuro da una piccola sala di Napoli

Mars Express, il film d’animazione del 2023, arriva in una piccola sala del centro di Napoli, Casacinema. Per la prima volta. Una storia ambientata nel futuro che è in parte una “detective story” e in parte una riflessione sul presente. E ci racconta anche il crescente interesse dell’industria francese per l’animazione
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