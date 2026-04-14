Ma Pezzi, ospite del podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli, ha scelto di chiararire ogni equivoco con una dichiarazione diretta e netta. " Non stiamo insieme da quattro anni , ma abbiamo condiviso la vita per quindici anni e siamo ancora grandi amici", ha detto l'attore ed volto di MTV. Con Cristiana ci sarebbe dunque un legame profondo ma non sentimentale. Anche perché, al momento, Andrea non sente la mancanza di una compagna di vita.

Una storia lunga quindici anni

La storia tra Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi è nata nel 2007 da un incontro fortuito su un aereo: fu Cristiana a fare il primo passo, tanto che Pezzi ha raccontato ironicamente di essere stato "rimorchiato". Per oltre un decennio, i due sono stati protagonisti di una delle relazioni più solide e riservate del panorama dello spettacolo italiano. La separazione, avvenuta nell'estate del 2021 ma resa pubblica solo successivamente, è arrivata insieme alla gravidanza dell'attrice, un passaggio che ha posto la vicenda ancor più sotto i riflettori. La stessa Capotondi, all'epoca, ha spiegato all'Ansa che lei e Pezzi erano separati da oltre un anno e mezzo, ma che gli aveva chiesto di starle accanto per la nascita della bambina. Lui aveva risposto con un comunicato in cui spiegava di non essere il padre, ma di voler proteggere un momento così delicato e importante. Anna è nata nel settembre 2022, e l'identità del padre biologico non è mai stata resa pubblica.