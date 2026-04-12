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Spettacolo

I TAO Dance Theater e il labirinto ipnotico del movimento circolare

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini

La compagnia, fondata a Pechino nel 2008 e vincitrice del Leone d’argento alla Biennale Danza, è in Italia con due opere della Numerical Series: 16 e 17. Due lavori con cui hanno ampliato ulteriormente il loro innovativo “Circular Movement System”. Una poetica, la loro, che è fortemente spirituale oltre che coreografica. ”Trattiamo il corpo come un cerchio- spiega il coreografo Tao Ye - Il cerchio non definisce un singolo momento ma fa fluire il pensiero e il movimento senza interruzione”. La recensione

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