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Spettacolo

Il dio dell’amore, una rilettura delle relazioni di oggi

Gianmaria Tammaro

Un film corale di Francesco Lagi al cinema con Vision Distributions. Si regge sul suo cast, su queste facce che riempiono la storia e che si alternano, e che sono tutte, in un modo o nell’altro, collegate tra di loro

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