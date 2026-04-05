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Spettacolo

I 10 anni di Orsolina28, dove la danza si crea e prende forma (e vita)

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Foto Andrea Macchia

Il centro di creazione artistica tra le colline del Monferrato compie 10 anni e presenta un calendario di 25 eventi. Rappresentazioni in cui i coreografi condividono con il pubblico il lavoro scaturito dalle loro residenze artistiche in uno scambio che è alla base della filosofia di Orsolina. Così come lo è la natura incantevole in cui tutto va in scena. “Al centro di ciò che facciamo c’è un desiderio molto semplice: creare uno spazio in cui si possa essere completamente umani” spiega la fondatrice Simony Monteiro

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