Dal 9 al 12 aprile al Teatro Vittoria di Roma arriva Il Carnevale degli insetti, lo spettacolo tratto dall’opera di Stefano Benni con Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci. Un racconto ironico e poetico che, tra musica dal vivo dell’Orchestra Multietnica di Arezzo e parole taglienti, invita a guardare il mondo da un’altra prospettiva: quella degli insetti, simbolo di un equilibrio naturale sempre più fragile

Un viaggio ironico, surreale e profondamente politico che invita a cambiare prospettiva: non più l’uomo al centro, ma quella moltitudine minuscola e invisibile che abita il pianeta molto prima di noi — e probabilmente molto dopo.

E in quella distanza tra ciò che siamo e ciò che ignoriamo si nasconde il cuore dello spettacolo.

Il risultato è una drammaturgia che alterna leggerezza e amarezza, capace di colpire senza mai rinunciare all’ironia. Una riflessione lucida su una specie — la nostra — troppo impegnata a guardare in alto per accorgersi di ciò che brulica sotto i piedi.

Benni costruisce un vero e proprio manifesto ambientalista travestito da favola grottesca. Api, coccinelle, blatte e zanzare diventano personaggi, voci, coscienze. Non semplici insetti, ma specchi deformanti dell’umanità.

n scena Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci

A dare corpo e voce a questo universo sono Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci, protagonisti di una messinscena che gioca con trasformazioni, ritmo e linguaggio.

Tra movenze caricaturali e registri espressivi mutevoli, i due interpreti attraversano un bestiario umano e animale insieme, restituendo tutta la complessità — e la fragilità — del mondo raccontato da Benni.

La regia, firmata dallo stesso Giovannucci, tiene insieme ironia e tensione, costruendo uno spettacolo che si muove tra teatro di parola e dimensione musicale.