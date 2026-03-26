Morta a 48 anni la star della tv francese Loana Petrucciani

Loana Petrucciani ha conquistato il grande pubblico nel 2001 con Loft Story, primo adattamento francese del franchise del Grande Fratello (era stata selezionata tra 13mila candidati per la sua spontaneità, la timidezza e un QI di 140). La vittoria del programma la trasformò in un fenomeno nazionale: alla maniera dei calciatori campioni del mondo, percorse gli Champs-Élysées in auto. Seguì un tour nei salotti televisivi, la copertina della rivista Elle e la pubblicazione della sua autobiografia.

Una vita segnata dalla fragilità

Dopo il successo di Loft Story, Loana aveva tentato di prolungare la sua carriera nel mondo della musica e della moda, senza però riuscire a concretizzare davvero il suo percorso nello spettacolo. Il racconto fiabesco si trasformò dunque in un incubo: Loana abbandonò progressivamente il mondo dello showbiz e intraprese un lungo declino personale, finendo spesso sulle pagine di cronaca nera. Benjamin Castaldi, conduttore di Loft Story, ha scritto su Instagram: "La verità è che siamo tutti un po' responsabili. Perché abbiamo tutti guardato. Perché abbiamo tutti commentato. Perché tutti, a un certo punto, abbiamo distolto lo sguardo quando diventava troppo duro. Lei incarnava un'innocenza pura in un mondo che non perdona niente".