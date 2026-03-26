Andrea Bocelli Because I Believe, il documentario evento dal 5 aprile

Un viaggio straordinario di uno dei più grandi tenori al mondo, tra musica, emozioni e momenti inediti. In prima visione su Sky Documentaries il 5 aprile alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand

Un ritratto intimo e inedito di Andrea Bocelli, una delle voci più amate e riconoscibili della scena musicale internazionale, arriva finalmente in Italia. Andrea Bocelli - Because I Believe offre uno sguardo senza precedenti sulla vita e sulla carriera dell’acclamato tenore italiano, raccontata per la prima volta in prima persona.

Realizzato dalla documentarista Cosima Spender, il film segue Bocelli oltre il palcoscenico, con un accesso esclusivo alla sua quotidianità, rivelando un artista rigoroso e un uomo di famiglia profondamente devoto, animato da una passione incrollabile per la vita e per la musica.

Un successo planetario

Nonostante la perdita della vista all’età di dodici anni, Bocelli ha dedicato la sua esistenza allo studio e alla pratica musicale. Dopo anni trascorsi ad esibirsi nei piano bar, la sua carriera cambiò in modo decisivo quando Zucchero ascoltò un demo che conteneva la sua voce.

Il successo planetario arrivò poco dopo con “Time to Say Goodbye”, l’indimenticabile duetto con Sarah Brightman che lo proiettò nell’empireo delle star internazionali.

Grazie a una padronanza tecnica affinata con rigore e dedizione, e a un amore profondo per l’opera — da lui definita “il paradiso della musica” — Bocelli ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo e collaborato con artisti del calibro di Céline Dion, Jennifer Lopez e Dua Lipa.

Con quasi 90 milioni di dischi venduti a livello globale e memorabili esibizioni in occasione di grandi eventi internazionali, dalle Olimpiadi ai Mondiali di calcio, Bocelli ha inoltre conquistato prestigiosi riconoscimenti come Golden Globe, BRIT Awards, World Music Awards e una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Attraverso interviste, materiali d’archivio, performance rare e momenti informali condivisi con famiglia e amici, Andrea Bocelli - Because I Believe celebra la voce e l’uomo che continua a emozionare milioni di ascoltatori in tutto il mondo.