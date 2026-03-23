Bill Cosby condannato a pagare 19 milioni a una vittima di abusi

L'episodio risale al 1972, anno in cui l'attore avrebbe somministrato a un'ex cameriera vino e una pillola che la avrebbe resa incapace di reagire prima dell'aggressione. Cosby non ha testimoniato al processo e la giuria ha ritenuto credibile il racconto della querelante

Una giuria civile in California ha stabilito che Bill Cosby drogò e aggredì sessualmente Donna Motsinger, ex cameriera, nel 1972, condannandolo a un risarcimento di 19,25 milioni di dollari. Secondo la causa, presentata presso la Corte superiore di Los Angeles, Cosby avrebbe dato alla donna vino e una pillola che la avrebbe resa incapace di reagire prima dell'aggressione. L'attore - volto della serie I Robinson - non ha testimoniato al processo e la giuria ha ritenuto credibile il racconto della querelante.