Bill Cosby condannato a pagare 19 milioni a una vittima di abusi

Bill Cosby, tribunale della California lo condanna a pagare 19 milioni a vittima di abusiSpettacolo
L'episodio risale al 1972, anno in cui l'attore avrebbe somministrato a un'ex cameriera vino e una pillola che la avrebbe resa incapace di reagire prima dell'aggressione. Cosby non ha testimoniato al processo e la giuria ha ritenuto credibile il racconto della querelante
Una giuria civile in California ha stabilito che Bill Cosby drogò e aggredì sessualmente Donna Motsinger, ex cameriera, nel 1972, condannandolo a un risarcimento di 19,25 milioni di dollari. Secondo la causa, presentata presso la Corte superiore di Los Angeles, Cosby avrebbe dato alla donna vino e una pillola che la avrebbe resa incapace di reagire prima dell'aggressione. L'attore - volto della serie I Robinson - non ha testimoniato al processo e la giuria ha ritenuto credibile il racconto della querelante.
L'avvocata di Cosby annuncia ricorso
Dopo il verdetto, l'avvocata di Cosby, Jennifer Bonjean, ha annunciato ricorso. "Siamo ovviamente delusi dalla decisione, ma riteniamo di avere solide basi per l'appello", ha dichiarato. Motsinger ha accolto con favore il verdetto, parlando di "54 anni" necessari per ottenere giustizia. "Spero che questo possa aiutare almeno un po' le altre donne", ha detto, sottolineando l'importanza di essere creduta, pur trattandosi di un procedimento civile e non penale. La giuria ha inoltre riconosciuto la possibilità di ulteriori danni punitivi, che devono ancora essere quantificati.
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Decine di accuse, ma un'unica condanna annullata
Il caso si inserisce in una serie di procedimenti civili contro Cosby, oggi 88enne, accusato da decine di donne di abusi sessuali. La sua unica condanna penale, per il caso di Andrea Constand, è stata annullata nel 2021 per motivi procedurali dopo tre anni di detenzione. La causa di Motsinger è stata resa possibile da modifiche
legislative in California che consentono di presentare denunce per violenze sessuali anche oltre i termini ordinari di prescrizione.