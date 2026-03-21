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Al via le nuove edizioni di Reply AI Music Contest e Reply AI Film Festival

Spettacolo

Le due competizioni internazionali di Reply tornano nel 2026 per valorizzare creatività e innovazione attraverso l’intelligenza artificiale. Musicisti, filmmaker e artisti avranno l’opportunità di sperimentare nuovi linguaggi e forme espressive

Reply presenta le nuove edizioni del Reply AI Music Contest e del Reply AI Film Festival, due competizioni internazionali dedicate a musicisti, filmmaker e creativi di tutto il mondo, con il tema 2026 “Imaginatio Nova”, un invito a esplorare nuove frontiere dell’immaginazione in dialogo con l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è valorizzare la creatività umana attraverso la tecnologia, utilizzata come catalizzatore di nuove forme espressive, linguaggi e visioni artistiche.

Premi e Opportunità per i Talenti Creativi

I migliori partecipanti del music contest si esibiranno dal vivo sul palco del Kappa FuturFestival di Torino, mentre i finalisti del contest cinematografico saranno protagonisti di un evento a Venezia organizzato da Reply e Mastercard. Entrambi i concorsi prevedono premi speciali, tra cui l’“AI for Good Award”, in collaborazione con l’ITU, dedicato ai cortometraggi ispirati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, e il “Reply AI Studios Grand Prix”, che premia l’eccellenza nell’uso creativo dell’AI. Le iscrizioni sono aperte fino al 1° giugno 2026 sulle piattaforme dedicate aimc.reply.com e aiff.reply.com, offrendo a giovani talenti e professionisti l’opportunità di sperimentare e mostrare come tecnologia e creatività possano evolvere insieme.

Al via le nuove edizioni di Reply AI Music Contest e Reply AI Film Festival

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