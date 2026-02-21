Roméo et Juliette di Jean-Christophe Maillot è il flash back di questo religioso sconvolto che, alla fine del dramma, si chiede come si è potuti arrivare a tanto. Questa diversa prospettiva illumina la sensibilità del coreografo, che interpreta la vicenda non come un conflitto sociale o una lotta tra clan regolata da un codice d’onore, ma come un dramma fortuito che porta alla morte due ragazzi più presi dai giochi dell’amore che da quelli dell’odio. Secondo questa chiave, Jean-Christophe Maillot ha ideato una coreografia che sconvolge i codici della danza classica in ciò che ha di più tradizionale, conservandone al contempo lo slancio, l’energia e la grazia senza tempo, un vocabolario classico con una sintassi contemporanea sempre al crocevia di molteplici discipline artistiche.

Sotto la presidenza di S.A.R. la Princesse de Hanovre, Les Ballets de Monte-Carlo , inaugurano Parma Danza al Teatro Regio di Parma sabato 28 febbraio 2026, ore 20.30 , con Roméo et Juliette di Sergej Prokof’ev, nella versione coreografica di Jean-Christophe Maillot . La compagnia monegasca interpreta il celebre balletto ispirato alla tragedia di William Shakespeare nella messinscena, presentata per la prima volta all’Opéra di Monte-Carlo nel 1996, che si avvale delle scenografie di Ernest Pignon-Ernest, dei costumi di Jérôme Kaplan e del disegno luci di Dominique Drillot. Jean-Christophe Maillot adotta una prospettiva coreografica che evita di parafrasare il monumento letterario di Shakespeare, raccontando la disputa fra Capuleti e Montecchi fino al suo tragico epilogo, e sceglie di rivivere la tragedia dal punto di vista dell’animo tormentato di Frate Lorenzo, il quale, desiderando fare del bene, alla fine provoca invece la morte dei due amanti.

La danza dietro le quinte

Per La danza dietro le quinte, la rassegna di classi aperte, masterclass, presentazioni danzate, incontri con gli artisti a cura di Valentina Bonelli, dedicata al pubblico e agli allievi delle scuole di danza, sabato 28 febbraio ore 15:30 Les Ballets De Monte-Carlo aprono eccezionalmente al pubblico la classe quotidiana. Con esercizi alla sbarra e virtuosismi al centro, guidati dal proprio maître de ballet, l’accompagnamento del pianoforte dal vivo, i danzatori si preparano allo spettacolo serale davanti al pubblico degli appassionati. Ingresso libero e partecipazione gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni: danza@teatroregioparma.it

Biglietteria

Biglietti da 8 a 55 euro. Riduzioni sono rivolte a Under35, allievi delle scuole di danza, gruppi, aziende. Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A - 43121 Parma Tel. +39 0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it

orari di apertura: martedì, giovedì e sabato 10:00 - 13:00; mercoledì e venerdì 10:00 - 13:00, 16:00 - 18:00 e un’ora e mezza prima dello spettacolo. Ulteriori informazioni su teatroregioparma.it

