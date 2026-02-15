Romeo e Giulietta, la magia delle marionette Colla in scena a Milano

La Compagnia Carlo Colla & Figli porta a Milano il suo nuovo Romeo e Giulietta: un duello scenico tra parola e movimento, dove la prosa si intreccia con la pantomima sulle note di Prokof’ev. All’Atelier di via Montegani, fino al 15 marzo, l’abilità artigianale dei Colla restituisce la tragedia di Shakespeare come un racconto popolare vibrante, capace di parlare – davvero – a ogni generazione
Nella prospettiva dei grandi classici e dei grandi autori interpretati dai piccoli attori di legno, la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, per questa stagione ha scelto di arricchire il proprio repertorio con la tragedia Romeo e Giulietta, l’opera di Shakespeare forse più rappresentata e anche una delle storie d’amore più famose e popolari al mondo.
Affrontando questa nuova produzione che va ad affiancarsi ad altre opere shakespeariane quali La tempesta tradotta e interpretata da Eduardo De Filippo (Venezia, Teatro Goldoni 1985), Macbeth realizzato in collaborazione con il Chicago Shakespeare Theater (Chicago, 2007) e Sogno di una notte di mezza estate (Piccolo Teatro Grassi, 2018), le marionette vogliono raccontare una storia d’amore che nel tempo ha assunto un valore simbolico, archetipo dell’amore ideale contrastato da faide familiari e tensioni sociali.
Questo nuovo allestimento ha come cifra narrativa una commistione fra momenti di prosa interpretati dai principali protagonisti del testo e momenti di pantomima dove le marionette si muovono su brani musicali tratti dall’omonimo balletto di Sergej Prokof'ev.
Shakespeare in legno: la sfida dei Colla al più grande amore di sempre
Sull’impianto scenico che evoca il Globe Theatre si alternano sfondi diversi sui quali si muovono le 70 marionette (un “piccolo” spettacolo, quindi, secondo la compagnia) di cui la metà sono state realizzate ex novo. Fra di loro, i protagonisti, Romeo e Giulietta, creati in quattro versioni differenti.
Come sempre, sculture, scene e costumi sono frutto del lavoro artistico-artigianale della Compagnia che continua a mantenere il laboratorio come luogo centrale della loro vita creativa.
Attimi d’amore, confidenze, dialoghi e confessioni si alternano a zuffe fra giovani che degenerano in risse fra casate e sfide fino alla morte.
Come di consueto, le marionette si propongono come linguaggio popolare che può rendere profonde le storie apparentemente semplici o alleggerire, senza però banalizzare, le trame più intricate e drammatiche per un pubblico di ogni età o strato sociale.
Un mese di recite all'Atelier
Lo spettacolo è un atto unico di circa 80 minuti. Le voci dei protagonisti — registrate nel gennaio 2026 — accompagnano i gesti dei marionettisti in una produzione firmata dall'Associazione Grupporiani. La regia è di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin.
- Dove: Atelier Carlo Colla & Figli, via Montegani 35/1, Milano
- Quando: Dal 14 febbraio al 15 marzo 2026
- Orari: Giovedì, venerdì e sabato ore 20; domenica ore 16
- Prezzi: Intero 16€, ridotto under 25 a 10€
- Contatti: tel. 02 89531301 – 02 21119151 - mail info@marionettecolla.org - www-marionettecolla.org