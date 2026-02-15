Romeo e Giulietta, la magia delle marionette Colla in scena a Milano

La Compagnia Carlo Colla & Figli porta a Milano il suo nuovo Romeo e Giulietta: un duello scenico tra parola e movimento, dove la prosa si intreccia con la pantomima sulle note di Prokof’ev. All’Atelier di via Montegani, fino al 15 marzo, l’abilità artigianale dei Colla restituisce la tragedia di Shakespeare come un racconto popolare vibrante, capace di parlare – davvero – a ogni generazione

Nella prospettiva dei grandi classici e dei grandi autori interpretati dai piccoli attori di legno, la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, per questa stagione ha scelto di arricchire il proprio repertorio con la tragedia Romeo e Giulietta, l’opera di Shakespeare forse più rappresentata e anche una delle storie d’amore più famose e popolari al mondo.

Affrontando questa nuova produzione che va ad affiancarsi ad altre opere shakespeariane quali La tempesta tradotta e interpretata da Eduardo De Filippo (Venezia, Teatro Goldoni 1985), Macbeth realizzato in collaborazione con il Chicago Shakespeare Theater (Chicago, 2007) e Sogno di una notte di mezza estate (Piccolo Teatro Grassi, 2018), le marionette vogliono raccontare una storia d’amore che nel tempo ha assunto un valore simbolico, archetipo dell’amore ideale contrastato da faide familiari e tensioni sociali.

Questo nuovo allestimento ha come cifra narrativa una commistione fra momenti di prosa interpretati dai principali protagonisti del testo e momenti di pantomima dove le marionette si muovono su brani musicali tratti dall’omonimo balletto di Sergej Prokof'ev.