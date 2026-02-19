Federico Basso: “Si può non telefonare mai alla propria compagna? Sì”

Una lente surreale e minimale quella utilizzata da Federico Basso nello spettacolo con cui, negli ultimi mesi, sta riempiendo tutti i teatri italiani, o quasi. È un comico ma anche un grande appassionato di cinema e la sua carriera è iniziata, infatti, come montatore cinetelevisivo. Una sera, però, durante uno spettacolo teatrale d’improvvisazione, ha capito cosa avrebbe voluto diventare. L'intervista a Stories