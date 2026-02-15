Ken, eterno fidanzato di Barbie, compie 65 anni

Sessantacinque candeline per l’eterno fidanzato della bambola più famosa al mondo, protagonista di una storia lunga oltre sei decenni. Nato come semplice comprimario, è diventato nel tempo un’icona pop capace di reinventarsi tra moda, professioni e campagne globali

Evoluzione, stile e rivoluzioni di un’icona senza tempo

Ken nasce l’11 marzo 1961 a Willows, nel Wisconsin, sotto il segno dei Pesci. Alto 30 centimetri – uno in più della sua storica compagna – è stato commercializzato in numerose versioni e con oltre 200 look diversi. Il modello originale sfoggiava capelli scuri modellati direttamente nella plastica, costume rosso, sandali in sughero e asciugamano giallo; i primi esperimenti con capelli “a filamenti”, simili a quelli di Barbie, si rivelarono però troppo delicati. Nel tempo la sua immagine, talvolta al centro di polemiche – come quelle sollevate dalla psicologa di Yale Kelly Brownell sugli standard fisici irrealistici – si è evoluta attraversando epoche e tendenze. Dal debutto a oggi è apparso in circa 40 versioni iconiche: dalla medaglia d’oro olimpica (1974 e 1997) al parrucchiere (anni ’90), fino al celebre Fashion Earring Ken del 1993, diventato popolarissimo nella comunità gay. Nel 2004, in una mossa di marketing che trattava i due come star reali, il vicepresidente Mattel Russell Arons annunciò la “separazione” da Barbie; nel 2006 arrivò la riconciliazione. Negli ultimi anni il personaggio ha vissuto una nuova consacrazione culturale, anche grazie alla linea Barbie Signature Kenbassadors e alla bambola dedicata a LeBron James.

Simbolo del lifestyle californiano e dello spirito di Malibu, Ken è stato pilota, medico, marinaio, cowboy, bagnino e rock star, reinventandosi continuamente. "Dal 1961 ha saputo conquistare i cuori restando fedele alla sua personalità giocosa", ha commentato Nathan Baynard di Mattel, celebrando l’anniversario come una nuova fase di evoluzione. Non a caso, all’inizio dell’anno è stato annunciato come brand ambassador di Expedia, protagonista anche dello spot del Super Bowl LX intitolato “Ken’s Going Places”, a conferma di un’icona che ormai va ben oltre il mondo dei giocattoli.