Ken, eterno fidanzato di Barbie, compie 65 anni

Sessantacinque candeline per l’eterno fidanzato della bambola più famosa al mondo, protagonista di una storia lunga oltre sei decenni. Nato come semplice comprimario, è diventato nel tempo un’icona pop capace di reinventarsi tra moda, professioni e campagne globali
Compie 65 anni Ken Carson, all’anagrafe Kenneth Sean Carson, nome scelto in omaggio al figlio dei fondatori della Mattel, Ruth ed Elliot Handler. Per tutti, però, resta l’eterno fidanzato di Barbie, entrato nella linea delle celebri fashion doll due anni e due giorni dopo di lei – dettaglio che rende ufficialmente Barbie “più grande”. Fu la stessa Ruth Handler a lanciarlo con lo slogan “He’s a doll. Barbie’s boyfriend”, probabilmente ispirandosi al personaggio di Dobie (Dwayne Hickman) della serie anni ’60 The Many Loves of Dobie Gillis.
Evoluzione, stile e rivoluzioni di un’icona senza tempo
Ken nasce l’11 marzo 1961 a Willows, nel Wisconsin, sotto il segno dei Pesci. Alto 30 centimetri – uno in più della sua storica compagna – è stato commercializzato in numerose versioni e con oltre 200 look diversi. Il modello originale sfoggiava capelli scuri modellati direttamente nella plastica, costume rosso, sandali in sughero e asciugamano giallo; i primi esperimenti con capelli “a filamenti”, simili a quelli di Barbie, si rivelarono però troppo delicati. Nel tempo la sua immagine, talvolta al centro di polemiche – come quelle sollevate dalla psicologa di Yale Kelly Brownell sugli standard fisici irrealistici – si è evoluta attraversando epoche e tendenze. Dal debutto a oggi è apparso in circa 40 versioni iconiche: dalla medaglia d’oro olimpica (1974 e 1997) al parrucchiere (anni ’90), fino al celebre Fashion Earring Ken del 1993, diventato popolarissimo nella comunità gay. Nel 2004, in una mossa di marketing che trattava i due come star reali, il vicepresidente Mattel Russell Arons annunciò la “separazione” da Barbie; nel 2006 arrivò la riconciliazione. Negli ultimi anni il personaggio ha vissuto una nuova consacrazione culturale, anche grazie alla linea Barbie Signature Kenbassadors e alla bambola dedicata a LeBron James.
Simbolo del lifestyle californiano e dello spirito di Malibu, Ken è stato pilota, medico, marinaio, cowboy, bagnino e rock star, reinventandosi continuamente. "Dal 1961 ha saputo conquistare i cuori restando fedele alla sua personalità giocosa", ha commentato Nathan Baynard di Mattel, celebrando l’anniversario come una nuova fase di evoluzione. Non a caso, all’inizio dell’anno è stato annunciato come brand ambassador di Expedia, protagonista anche dello spot del Super Bowl LX intitolato “Ken’s Going Places”, a conferma di un’icona che ormai va ben oltre il mondo dei giocattoli.
Approfondimento
Kylie Minogue diventa una Barbie (per la seconda volta)
©Getty
Barbie compie 65 anni, il 9 marzo 1959 uscì nei negozi
Era il 9 marzo del 1959 quando Barbie Millicent Roberts, in arte Barbie, fece il suo debutto alla fiera internazionale del giocattolo di New York. In sessantacinque anni di storia, la bambola nata dalla fantasia di Ruth Handler, la moglie del co-fondatore di Mattel, ne ha fatta tanta di strada