San Valentino, 5 idee regalo last minute, dal beauty ai gioielli

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

San Valentino, 5 idee regalo last minute per lei, dai gioielli al beauty

Spettacolo

Vittoria Romagnuolo

Courtesy dei brand

Dalla lingerie alla profumeria, ai gioielli e i peluche. Dai prodotti a tema a quelli perfetti per la primavera che sta per arrivare. Qualche idea per lo shopping dell'ultimo momento (da fare e da farsi)

Se è vero che non bisogna aspettare una ricorrenza per fare un regalo alla propria metà, è bene non farsi trovare a mani vuote nel giorno della Festa degli innamorati. 
Sono molti i marchi che realizzano prodotti esclusivi o capsule collection per il 14 febbraio - spesso disponibili sia prima che dopo quella data in store e online - ma, per chi è a caccia di qualcosa che scaldi il cuore, va bene puntare sui classici: un peluche a tema, un gioiello brillante o una coccola profumata. 
I colori? Al rosso, simbolo di passione, le tendenze affiancano l'intramontabile nero e tonalità vivaci che sanno di primavera, come il melograno e il fucsia Hollywood.

Una fragranza: Power of You di Emporio Armani

Power of You, l'ultima arrivata tra le fragranze femminili di Emporio Armani (è disponibile da febbraio in tre formati Eau De Parfum) è un profumo audace e accattivante, che conquista già dalla bottiglia, dai riflessi rosso rubino. 
Si tratta di una creazione inedita che vibra di una energia intensa e positiva. Fresca a fruttata, è un accordo di frutto della passione, frangipani e vaniglia avvolgente del Madagascar, con note di arancia amara e olio di limone frizzante.
Sensuale, magnetica, affascinante, il lancio di Power of You è stato accompagnato dall'annuncio di Kendall Jenner come ambassador della famiglia Emporio Armani. La campagna, ipnotica, vede la top model americana scatenarsi sulle note di Born Slippy degli Underworld.

Un gioiello a tema tutto cristalli

Già disponibile da fine gennaio, la collezione pensata per San Valentino 2026 di Swarovski "Charming Love", audace e gioiosa, presentata al pubblico dalla formidabile Ariana Grande, Global Brand Ambassador del marchio.
Realizzati in cristallo Swarovski, con tecniche di pavé e pointiage, i charm sono mini creazioni pop, simboli giocosi che appartengono a tutte le storie d'amore, dai cuori brillanti Sweethearts, alla freccia di Cupido Lovestruck. I pezzi si indossano singolarmente o insieme, creando il proprio styling originale. Coloratissimi, scintillano tra i riflessi dorati, fucsia Hollywood e argento. 
 

Una borsa romantica e preziosa

Anteprima ha lanciato una special edition per la stagione dell'amore intitolata "Cuori". La collezione parte dalla forma essenziale e discreta del cuore per dare corpo a una serie di creazioni che uniscono artigianalità e contemporaneità
Un'idea di amore silenziosa, da indossare quotidianamente. Total red (rosso scuro), rosa pallido e argento, tonalità romanticissime per miniature preziose da portare a mano o a spalla con la tracolla in dotazione. Da abbellire, anche con un piccolo charm della stessa collezione.
 

I peluche di coppia a tema Disney

Regali romantici per chi ama il mondo Disney ed è alla ricerca di un dono da condividere con una persona speciale. Per San Valentino 2026 sono arrivati i peluche di Topolino e Minnie innamorati edizione speciale, con look stile rétro e abiti rosa in raso e tulle.
Poi, i simpaticissimi Cip e Ciop, sempre in versione peluche, una coppia di scoiattoli dispettosi nei panni di due cupidi alati, con arco e freccia in feltro e un cuore con la scritta "Be My Valentine". Tutti di misura media. 

La seduzione con cuori e pizzi

Per San Valentino 2026 Intimissimi lancia "The Love Club",  una proposta di lingerie romantica e giocosa, caratterizzata da un motivo a cuoricini e fiocchi in raso removibili.
Declinata nel classico total black, e nel mix rosso e rosa, questa collezione è attraversata da un'idea di sensualità elegante e contemporanea, che unisce dolcezza, femminilità e stile. 
Capi da combinare sovrapponendo design che si fondono, morbidi, tra le trasparenze. Comprende body, babydoll, reggiseni, culotte, vestaglie e molto altro.

Spettacolo: Ultime notizie

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys ospiti della terza serata

Musica

L'annuncio è stato dato dal conduttore e direttore artistico del Festival Carlo Conti. La popstar...

San Valentino, 5 idee regalo last minute, dal beauty ai gioielli

Spettacolo

Dalla lingerie alla profumeria, ai gioielli e i peluche. Dai prodotti a tema a quelli perfetti...

Io prima di te, il cast del film con Emilia Clarke e Sam Claflin. FOTO

Cinema

Va in onda in seconda serata su TV8, giovedì 12 febbraio, il film del 2016 tratto dall'omonimo...

9 foto

Altro che San Valentino: 14 coppie disfunzionali delle serie tv

Serie TV

Quel fascino perverso di osservare due persone distruggersi a vicenda sul piccolo schermo,...

15 foto

La Prima Estate 2026, Richard Ashcroft al Festival il 21 giugno

Musica

La Prima Estate annuncia per la sua V edizione uno dei nomi più amati della scena...

Spettacolo: Per te