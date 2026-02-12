San Valentino, 5 idee regalo last minute, dal beauty ai gioielli

San Valentino, 5 idee regalo last minute per lei, dai gioielli al beautySpettacolo
Dalla lingerie alla profumeria, ai gioielli e i peluche. Dai prodotti a tema a quelli perfetti per la primavera che sta per arrivare. Qualche idea per lo shopping dell'ultimo momento (da fare e da farsi)
Se è vero che non bisogna aspettare una ricorrenza per fare un regalo alla propria metà, è bene non farsi trovare a mani vuote nel giorno della Festa degli innamorati.
Sono molti i marchi che realizzano prodotti esclusivi o capsule collection per il 14 febbraio - spesso disponibili sia prima che dopo quella data in store e online - ma, per chi è a caccia di qualcosa che scaldi il cuore, va bene puntare sui classici: un peluche a tema, un gioiello brillante o una coccola profumata.
I colori? Al rosso, simbolo di passione, le tendenze affiancano l'intramontabile nero e tonalità vivaci che sanno di primavera, come il melograno e il fucsia Hollywood.
Una fragranza: Power of You di Emporio Armani
Power of You, l'ultima arrivata tra le fragranze femminili di Emporio Armani (è disponibile da febbraio in tre formati Eau De Parfum) è un profumo audace e accattivante, che conquista già dalla bottiglia, dai riflessi rosso rubino.
Si tratta di una creazione inedita che vibra di una energia intensa e positiva. Fresca a fruttata, è un accordo di frutto della passione, frangipani e vaniglia avvolgente del Madagascar, con note di arancia amara e olio di limone frizzante.
Sensuale, magnetica, affascinante, il lancio di Power of You è stato accompagnato dall'annuncio di Kendall Jenner come ambassador della famiglia Emporio Armani. La campagna, ipnotica, vede la top model americana scatenarsi sulle note di Born Slippy degli Underworld.
Un gioiello a tema tutto cristalli
Già disponibile da fine gennaio, la collezione pensata per San Valentino 2026 di Swarovski "Charming Love", audace e gioiosa, presentata al pubblico dalla formidabile Ariana Grande, Global Brand Ambassador del marchio.
Realizzati in cristallo Swarovski, con tecniche di pavé e pointiage, i charm sono mini creazioni pop, simboli giocosi che appartengono a tutte le storie d'amore, dai cuori brillanti Sweethearts, alla freccia di Cupido Lovestruck. I pezzi si indossano singolarmente o insieme, creando il proprio styling originale. Coloratissimi, scintillano tra i riflessi dorati, fucsia Hollywood e argento.
Una borsa romantica e preziosa
Anteprima ha lanciato una special edition per la stagione dell'amore intitolata "Cuori". La collezione parte dalla forma essenziale e discreta del cuore per dare corpo a una serie di creazioni che uniscono artigianalità e contemporaneità.
Un'idea di amore silenziosa, da indossare quotidianamente. Total red (rosso scuro), rosa pallido e argento, tonalità romanticissime per miniature preziose da portare a mano o a spalla con la tracolla in dotazione. Da abbellire, anche con un piccolo charm della stessa collezione.
I peluche di coppia a tema Disney
Regali romantici per chi ama il mondo Disney ed è alla ricerca di un dono da condividere con una persona speciale. Per San Valentino 2026 sono arrivati i peluche di Topolino e Minnie innamorati edizione speciale, con look stile rétro e abiti rosa in raso e tulle.
Poi, i simpaticissimi Cip e Ciop, sempre in versione peluche, una coppia di scoiattoli dispettosi nei panni di due cupidi alati, con arco e freccia in feltro e un cuore con la scritta "Be My Valentine". Tutti di misura media.
La seduzione con cuori e pizzi
Per San Valentino 2026 Intimissimi lancia "The Love Club", una proposta di lingerie romantica e giocosa, caratterizzata da un motivo a cuoricini e fiocchi in raso removibili.
Declinata nel classico total black, e nel mix rosso e rosa, questa collezione è attraversata da un'idea di sensualità elegante e contemporanea, che unisce dolcezza, femminilità e stile.
Capi da combinare sovrapponendo design che si fondono, morbidi, tra le trasparenze. Comprende body, babydoll, reggiseni, culotte, vestaglie e molto altro.