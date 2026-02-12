Offerte Sky
Addio al regista milanese Carlo Arturo Sigon, aveva 61 anni

Spettacolo
Foto tratta dal profilo Instagram di Air3 (Associazione Italiana Registi)

Il regista milanese si è spento all'età di 61 anni, a darne il triste annuncio l'Associazione italiana registi (Air3) dopo aver appreso la notizia dalla famiglia del suo ex presidente. Carlo "ha guidato l'associazione in anni importanti, contribuendo a consolidarne l'identità, rafforzarne la voce e costruire relazioni fondamentali per la comunità dei registi italiani" scrive nel messaggio di condoglianze l'Associazione

È morto nella mattina di giovedì 12 febbraio, il regista milanese Carlo Arturo Sigon, 61 anni. Ne dà notizia l'Associazione italiana registi (Air3) dopo aver appreso la notizia dalla famiglia del suo ex presidente. Sigon è noto per aver diretto il film La cura del gorilla dall'omonimo romanzo di Sandrone Dazieri, in cui recitano Claudio Bisio e Stefania Rocca e il documentario (co-diretto con Simone Scafidi) Zanetti Story sul calciatore Javier Zanetti.

 

Ha diretto video musicali per Claudio Baglioni, Pitura Freska ed Elio e le Storie Tese e come regista pubblicitario ha realizzato spot per aziende nazionali e internazionali come Vodafone, UniCredit, Lg Eletronics, Bmw e Conad. Carlo "ha guidato l'associazione in anni importanti, contribuendo a consolidarne l'identità, rafforzarne la voce e costruire relazioni fondamentali per la comunità dei registi italiani. Con passione, rigore e visione ha lavorato perché Air3 fosse non solo una sigla, ma una casa: un luogo di confronto, tutela e crescita per chi fa regia nel nostro Paese" scrive nel messaggio di condoglianze l'Associazione. "Oltre al ruolo istituzionale, c'era l'uomo. C'era il suo modo diretto e generoso di condividere l'esperienza; la sua capacità di incoraggiare". 

