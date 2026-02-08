La collezione Moncler Grenoble sfila ad Aspen

Tra le vette del Colorado c’era tutta la community di Moncler.



Perché dopo St. Moritz e Courchevel, è stata Aspen la meta scelta dal brand di Remo Ruffini per raccontare un altro pezzo di mondo.

Una sfilata immersa nella natura più selvaggia, tra dune di neve e i famosi pioppi tremuli che danno il nome alla celebre località, un’atmosfera surreale che ha ricordato, anche per la scelta musicale, i paesaggi dei film di Sergio Leone.

Ad aprire lo show Gigi Hadid. La top model in un completo verde dalla giacca che richiama la camicia da cowboy con le frange, sfila sotto la luna piena sulle note di Ennio Morricone.

Collezione ispirata all’estetica americana di fine anni ’50 e ai paesaggi del Colorado

In un ranch a 2400 metri di altezza nella Maroon Creek Valley ha sfilato una collezione che da Aspen trae la sua più profonda ispirazione. Quello stile che tra la fine degli anni ‘50 e gli anni ‘60 influenzò la moda a livello globale.

Ci sono i paesaggi del Colorado, ci sono le frange che richiamano i nativi, le spalle rinforzate con profili in stile western, i cappelli, e poi la foglia del pioppo tremulo: nelle decorazioni, nei ricami e nelle trapuntature; nei motivi tagliati a laser e jacquard.

Un’eleganza che riporta agli anni in cui Aspen iniziò ad affermarsi come meta sciistica di scrittori, atleti, bohemien e star di Hollywood, gli stessi anni in cui nasceva Moncler. Un’eleganza che si ritrova nelle siluette con la vita segnata e i volumi arrotondati.

C’è lo stile di una collezione che è sempre più una collezione moda, ma altamente performante. Come dimostra, per esempio, il cotone cerato o la maglieria, lavorata con avanzate tecnologie che la rendono perfetta anche per lo sci.

Un passato che, nella vallata di Aspen, è emerso prepotente mantenendo però un continuo dialogo con il futuro.

Ad Aspen il secondo store al mondo unicamente dedicato alla linea Grenoble

In occasione della sfilata, Moncler Grenoble ha inaugurato il suo primo flagship store negli Stati Uniti. Quello di Moncler ad Aspen è di fatto un ritorno perché nell’iconica località montana Moncler inaugurò nel 2008 la sua prima boutique degli Stati Uniti. Si tratta del secondo flagship al mondo, dopo quello nel cuore di St. Moritz, interamente dedicato alla linea Grenoble.

Progettato dallo studio svizzero Küchel Architects, lo spazio architettonico si ispira alle montagne Rocciose e al paesaggio di Aspen.