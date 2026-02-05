Channing Tatum in ospedale, operato a una spalla dopo un incidente

L'attore non è sceso nei dettagli dell'infortunio, sebbene TMZ abbia parlato di un infortunio sugli sci
Nei giorni scorsi, Channing Tatum è stato operato. Martedì 3 febbraio, l'attore ha condiviso una foto dal letto d'ospedale, mentre si preparava all'operazione per sistemare la spalla lussata. Nello scatto, in bianco e nero, la star di Magic Mike è sdraiata sul letto, con indosso una cuffietta e un camice da ospedale. "Solo un altro giorno. Un'altra sfida. Questa sarà dura. Ma vabbè. Facciamolo", ha scritto. Ma cos'è successo?
Perché Channing Tatum è in ospedale
Oltre a ritrarsi nel letto d'ospedale, Channing Tatum ha condiviso una radiografia della parte superiore del braccio e della spalla, dove si vedono chiaramente due ossa rotte. "Spalla separata", ha commentato. Una seconda radiografia mostra invece una vite, che tiene insieme le due ossa.
Tatum non ha rivelato come si è verificato il suo infortunio, sebbene l'attore sia noto per aver eseguito personalmente molte delle acrobazie nei suoi film. Lo scorso settembre, ad esempio, ha dichiarato a Variety di essersi infortunato durante le riprese di Avengers: Doomsday, la cui uscita è prevista per dicembre 2026, tanto da presentarsi di fronte al giornalista zoppicando.
TMZ, tuttavia, imputerebbe questa volta la causa a una discesa sugli sci.
La carriera
Attore, produttore e ballerino statunitense nato nel 1980 a Cullman, in Alabama, prima di affermarsi nel cinema Channing Tatum ha avuto un percorso insolito: dopo vari lavori, tra cui operaio e modello, ha iniziato la sua carriera artistica come ballerino, esperienza che ha influenzato profondamente i suoi ruoli più celebri. Il debutto sul grande schermo arriva nei primi anni Duemila, ma il successo internazionale esplode nel 2006 con Step Up, film che lo consacra come nuovo volto del cinema romantico e musicale. Negli anni successivi Tatum dimostra una notevole versatilità, alternando commedie romantiche come Dear John e La casa sul lago del tempo a ruoli più fisici e action in film come G.I. Joe – La nascita dei Cobra. La svolta arriva con Magic Mike (2012), ispirato alla sua giovinezza e al mondo degli strip club: il film ottiene grande successo, tanto da guadagnarsi un sequel, e segna l’inizio del suo percorso come produttore. Tra glu ultimi film dell'attore troviamo Blink Twice e Roofman.