San Valentino, il takeover esclusivo di Sebastian a Firenze

Per San Valentino, Sebastian Professional firma un takeover esclusivo da Rinascente Firenze Piazza della Repubblica (3–23 febbraio), trasformando vetrine e spazi interni in un’esperienza immersiva ispirata all’amore, allo stile e alla creatività senza compromessi del brand

Protagonista la nuova Potion 9, linea multibeneficio con 9 estratti botanici di origine vegetale, pensata per idratare, nutrire e dare massima libertà di styling. Il 14 febbraio, live performance in vetrina con il Top Hairstylist Manuel Sunda.

 

Al beauty bar temporaneo (attivo fino al 9 marzo), ogni acquisto diventa un’idea regalo perfetta grazie all’omaggio candela Dark Oil e al biglietto personalizzabile con messaggio d’amore.

SEBASTIAN PORTA L ’ AMORE DA RINASCENTE FIRENZE PIAZZA DELLA REPUBBLICA

