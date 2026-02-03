Martedì 3 febbraio torna, su Paramount+, Italia Shore. La versione italiana del popolare show andrà in onda anche su MTV (alle 23.30 - canale Sky 131, sul canale Sky Glass 122 e in streaming su NOW).



Di cosa parla Italia Shore

Reality show che porta sullo schermo una versione tutta italiana del celebre format americano Jersey Shore, Italia Shore si basa sulla convivenza forzata di un gruppo di ragazzi e ragazze, provenienti da diverse parti d’Italia, scelti per le loro personalità forti, sopra le righe e provocatorie. I protagonisti vivono insieme in una villa, tra feste, serate in discoteca, flirt, litigi ed eccessi. L’obiettivo? Non una competizione vera e propria, bensì una viaggio nella quotidianità "giovane", fatta di divertimento e dinamiche di gruppo esplosive. Il linguaggio di Italia Shore è diretto, le situazioni sono spesso estreme, e lo stile narrativo è volutamente trash. Proprio per questo ha fatto discutere fin dal suo debutto, dividendo il pubblico tra chi lo considera intrattenimento leggero e chi lo critica per i messaggi trasmessi e per l’esaltazione degli eccessi.

Le novità della stagione

La prima novità di Italia Shore è rappresentata dall'ingresso nel team di Floriana Secondi. L'ex gieffina, anche lei nel ruolo di Boss, è chiamata a seguire i ragazzi, organizzando grandi party ma controllando anche come si prendono cura della casa.

