Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Miriam Leone: “Da bambina saltavo l’asilo per guardare i film in tv”

Omar Schillaci

Omar Schillaci
Photo by Daniele Venturelli/WireImage - Getty

La prima volta in un film di Muccino con un “cameo” da dromedario, la scoperta della genitorialità, un amore precoce per il cinema, le carezze del nonno e le scaramanzie della nonna. L’attrice siciliana si racconta a Stories a cui dice: “Ho sempre paura di non essere all'altezza, è la base su cui si costruisce. Il coraggio senza paura è incoscienza”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ