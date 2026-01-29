Miriam Leone: “Da bambina saltavo l’asilo per guardare i film in tv”

La prima volta in un film di Muccino con un “cameo” da dromedario, la scoperta della genitorialità, un amore precoce per il cinema, le carezze del nonno e le scaramanzie della nonna. L’attrice siciliana si racconta a Stories a cui dice: “Ho sempre paura di non essere all'altezza, è la base su cui si costruisce. Il coraggio senza paura è incoscienza”