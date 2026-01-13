La prima coppia è quella composta dai sessantenni Valter e Fiorella, lui concentratissimo sul lavoro, lei stanca di essere data per scontata. Fiorella ha il volto di Claudia Gerini, diventata nota negli anni Ottanta grazie alla collaborazion econ Carlo Verdone, che la dirige in film cult come Viaggi di nozze (1995), Sono pazzo di Iris Blond (1996) e Grande, grosso e… Verdone (2008). Parallelamente, Gerini costruisce una carriera solida anche nel cinema d’autore, lavorando con registi come Giuseppe Tornatore (La sconosciuta, 2006) e Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti, 2016). Capace di passare dalla commedia al thriller, fino al dramma psicologico, come in Ammore e malavita dei Manetti Bros. o Suburra di Stefano Sollima, ha all'attivo due David di Donatello come miglior attrice non protagonista (Ammore e malavita e Tapirulàn) e due Nastri d’Argento. Valter è interpretato invece da Marco Giallini, attore che - partito dal teatro - è stato lanciato al cinema da Marco Risi e Stefano Sollima, e consacrato da ACAB – All Cops Are Bastards e Romanzo criminale. Il grande pubblico lo conosce principalmente per Perfetti sconosciuti e per il personaggio del vicequestore Rocco Schiavone nella serie TV tratta dai romanzi di Antonio Manzini, diventata un cult. Nel suo palmares, un David come miglior attore non protagonista per Perfetti sconosciuti, oltre a Nastri d’Argento e Globi d’Oro.