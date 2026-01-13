Prendiamoci una pausa, trama e cast del film con Marco Giallini al cinema dal 15 gennaioSpettacolo
Arriva al cinema giovedì 15 gennaio il film con protagoniste tre coppie, tutte d'età diversa, ma con una volontà comune: prendersi una pausa di riflessione. A dare volto a una delle tre coppie, Marco Giallini e Claudia Gerini
Prendiamoci una pausa, al cinema dal 15 gennaio, è il nuovo film di Christian Marazziti che, al centro della trama, ha la (temutissima) pausa di riflessione. Tre le coppie protagoniste: Fabrizio e Valeria, quarantenni, l'uno disastroso dal punto di vista emotivo l'altra decisa a rimettere in ordine la sua vita; il sessantenne Valter che vive la pausa come un affronto inaccettabile, e Fiorella, che quella pausa gliel'ha imposta dopo trent'anni di matrimonio. E poi Erica, 19 anni, che vede la pausa come un imprevisto fastidioso mentre Gabriel, il fidanzato conosciuto online, la usa per nascondere il suo percorso di crescita personale.
La prima coppia, Marco Giallini e Claudia Gerini
La prima coppia è quella composta dai sessantenni Valter e Fiorella, lui concentratissimo sul lavoro, lei stanca di essere data per scontata. Fiorella ha il volto di Claudia Gerini, diventata nota negli anni Ottanta grazie alla collaborazion econ Carlo Verdone, che la dirige in film cult come Viaggi di nozze (1995), Sono pazzo di Iris Blond (1996) e Grande, grosso e… Verdone (2008). Parallelamente, Gerini costruisce una carriera solida anche nel cinema d’autore, lavorando con registi come Giuseppe Tornatore (La sconosciuta, 2006) e Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti, 2016). Capace di passare dalla commedia al thriller, fino al dramma psicologico, come in Ammore e malavita dei Manetti Bros. o Suburra di Stefano Sollima, ha all'attivo due David di Donatello come miglior attrice non protagonista (Ammore e malavita e Tapirulàn) e due Nastri d’Argento. Valter è interpretato invece da Marco Giallini, attore che - partito dal teatro - è stato lanciato al cinema da Marco Risi e Stefano Sollima, e consacrato da ACAB – All Cops Are Bastards e Romanzo criminale. Il grande pubblico lo conosce principalmente per Perfetti sconosciuti e per il personaggio del vicequestore Rocco Schiavone nella serie TV tratta dai romanzi di Antonio Manzini, diventata un cult. Nel suo palmares, un David come miglior attore non protagonista per Perfetti sconosciuti, oltre a Nastri d’Argento e Globi d’Oro.
La seconda coppia, Fabio Volo e Ilenia Pastorelli
La seconda coppia è quella formata da Fabrizio (alterego del regista), un personaggio dall'educazione sentimentale molto elementare, e Valeria. Fabrizio ha il volto di Fabio Volo, lanciato da Le Iene, passato a Radio Deejay, scrittore dai numeri enormi e attore per film quali Casomai (2002), La febbre (2005), Il giorno in più (2011) e Tutta colpa di Freud (2014), spesso ispirati o legati ai temi dei suoi romanzi. Valeria è interpretata invece da Ilenia Pastorelli, esordiente nel 2015 con Lo chiamavano Jeeg Robot (col quale vince il David di Donatello come miglior attrice protagonista).
La terza coppia, il ruolo di Aurora Giovinazzo
Aurora Giovinazzo veste i panni della diciannovenne Erica, innamorata di Gabriel (conosciuto online). Classe 1999, Aurora debutta giovanissima e attira l'attenzione della critica col ruolo di Daisy in Indivisibili (2016) di Edoardo De Angelis. Gabriele Mainetti la sceglie per il ruolo di Matilde in Freaks Out (2021), con cui vince il David di Donatello come miglior attrice non protagonista. In tv, tra i suoi lavori più noti figurano Il commissario Ricciardi, Mare Fuori e Suburra – La serie.
Il resto del cast
Completano il cast di Prendiamoci una pausa Paolo Calabresi nei panni di un avvocato single teorico del poliamore, Lucia Ocone nel ruolo della psicoterapeuta del sito Colla per cuori infranti, Eleonora Puglia, Alessandro Haber e Ricky Memphis (assistente di cucina di Giallini).