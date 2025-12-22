Tylor Chase, la star di Ned di Nickelodeon è oggi un senzatetto

Tylor Chase, la star di Nickelodeon è oggi un senzatettoSpettacolo
Per aiutare la star di "Ned - Scuola di sopravvivenza" è stata aperta una raccolta fondi, che la madre ha però fatto chiudere. L'ex attore non avrebbe bisogno di soldi, ma di un aiuto medico che rifiuta
Tylor Chase, 36enne ex star di Nickelodeon, è stato avvistato per le strade della California. L'attore, che ha interpretato Martin Qwerly in Ned - Scuola di sopravvivenza dal 2004 al 2007, vive ora come senzatetto.
Il video che ha preoccupato i fan
Un video, diffuso per la prima volta a settembre, mostra Tylor Chase indossare una polo dei Los Angeles Raiders consumata, mentre parla con la persona che lo sta filmando e si solleva i jeans. Nella clip, la persona gli chiede se è mai apparso su Nickelodeon. "Sì, in Ned - Scuola di sopravvivenza dal", risponde lui. Quando la persona lo riconosce, dice: "Oh sì, sei tu quel ragazzo lì". Dopo la diffusione del video, è stata creata una pagina GoFundMe a nome di Chase, che è riuscita a raccogliere oltre 1.200 dollari. La raccolta fondi è stata poi chiusa dalla madre, che ha dichiarato: "Tylor ha bisogno di cure mediche, non di soldi. Ma lui le rifiuta. Gli ho procurato diversi telefoni, ma li perde dopo un giorno o due. Non riesce a gestire da solo i soldi per le sue medicine", ha detto la donna al Sun.
Le reazioni degli amici
La situazione di Tylor Chase è stata discussa pubblicamente anche dai suoi ex colleghi Devon Werkheiser, Lindsey Shaw e Daniel Curtis Lee durante una puntata del loro podcast Ned's Declassified Survival Guide. "Ho ricevuto una brutta notizia all'inizio di questa settimana, riguardante il nostro caro amico Tylor Chase. È stato difficile elaborarla. Quando l'ho visto per la prima volta, ero arrabbiato, perché mi chiedevo: perché puntare una telecamera in faccia a qualcuno in un momento difficile?. Ma poi mi sono arrabbiato con me stesso perché mi sento impotente: non c'è molto che potrei fare", ha detto Lee. Lindsey Shaw ha espresso invece il desiderio di incontrare Chase di persona. "Non si può fare molto, ma mi piacerebbe andare a parlare con lui, dirgli che gli voglio bene e guardarlo negli occhi". Infine, Devon ha confessato: "È doloroso e scioccante vedere dove si trova attualmente. È difficile vedere qualcuno che conosci e ami, una persona davvero dolce, la cui vita è ora così. Speriamo tutti di poter aiutare Tylor a intraprendere un percorso migliore, vedremo cosa possiamo fare".