Tylor Chase, la star di Ned di Nickelodeon è oggi un senzatetto

Un video, diffuso per la prima volta a settembre, mostra Tylor Chase indossare una polo dei Los Angeles Raiders consumata, mentre parla con la persona che lo sta filmando e si solleva i jeans. Nella clip, la persona gli chiede se è mai apparso su Nickelodeon. "Sì, in Ned - Scuola di sopravvivenza dal", risponde lui. Quando la persona lo riconosce, dice: "Oh sì, sei tu quel ragazzo lì". Dopo la diffusione del video, è stata creata una pagina GoFundMe a nome di Chase , che è riuscita a raccogliere oltre 1.200 dollari. La raccolta fondi è stata poi chiusa dalla madre, che ha dichiarato: " Tylor ha bisogno di cure mediche, non di soldi. Ma lui le rifiuta . Gli ho procurato diversi telefoni, ma li perde dopo un giorno o due. Non riesce a gestire da solo i soldi per le sue medicine", ha detto la donna al Sun.

Le reazioni degli amici

La situazione di Tylor Chase è stata discussa pubblicamente anche dai suoi ex colleghi Devon Werkheiser, Lindsey Shaw e Daniel Curtis Lee durante una puntata del loro podcast Ned's Declassified Survival Guide. "Ho ricevuto una brutta notizia all'inizio di questa settimana, riguardante il nostro caro amico Tylor Chase. È stato difficile elaborarla. Quando l'ho visto per la prima volta, ero arrabbiato, perché mi chiedevo: perché puntare una telecamera in faccia a qualcuno in un momento difficile?. Ma poi mi sono arrabbiato con me stesso perché mi sento impotente: non c'è molto che potrei fare", ha detto Lee. Lindsey Shaw ha espresso invece il desiderio di incontrare Chase di persona. "Non si può fare molto, ma mi piacerebbe andare a parlare con lui, dirgli che gli voglio bene e guardarlo negli occhi". Infine, Devon ha confessato: "È doloroso e scioccante vedere dove si trova attualmente. È difficile vedere qualcuno che conosci e ami, una persona davvero dolce, la cui vita è ora così. Speriamo tutti di poter aiutare Tylor a intraprendere un percorso migliore, vedremo cosa possiamo fare".