Rosanna Banfi: "La mia disavventura col nuovo tumore finisce qui"

Rosanna Banfi, l'annuncio: "La mia disavventura con questo nuovo tumore finisce qui"
Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l'attrice ha raccontato di avere i linfonodi puliti. Una splendida notizia, dopo la paura delle settimane passate
Lo scorso novembre, Rosanna Banfi aveva annunciato di essere alle prese con un nuovo tumore, sedici anni dopo la prima volta. Ora, la notizia che tutti aspettavano: l'intervento chirurgico ha rimosso l'ospite indesiderato - come lo chiama lei - e i suoi linfondi sono puliti.
Il post di Rosanna Banfi
“Oggi è una splendida giornata! Perché direte voi, miei piccoli lettori... Perché c'è il sole? Anche. Perché il Natale si avvicina? Anche. Ma, soprattutto perché ho ricevuto la telefonata più importante": queste le parole che Rosanna Banfi ha affidato ai social. A chiamarla, non è stato un produttore o un regista che le proponeva il ruolo della vita. È stato un Professore, che la vita gliel'ha ridata, dicendole che i linfonodi sono puliti e che la sua disavventura con un nuovo tumore era finita lì. Una notizia splendida, arrivata dopo la paura di non risvegliarsi più dopo l'operazione. A tranquillizarla, prima di entrare in sala operatoria, c'era solo un pensiero: quello per Matilde, la sua nipotina di un anno.
Nelle storie, postate su Instagram, l'attrice e figlia di Lino Banfi appare sollevata e sorridente, nella sua stanza d'ospedale, con in mano lo spirometro incentivante utilizzato nella riabilitazione respiratoria dopo gli interventi chirurgici.
Chi è Rosanna Banfi
Attrice di successo, figlia del celebre comico e attore Lino Banfi, Rosanna Banfi è nata nel 1963. Il grande pubblico la conosce soprattutto per i suoi ruoli nelle fiction televisive, tra cui Un medico in famiglia, dove ha interpretato il personaggio di Jessica Bozzi. Oltre alle collaborazioni ricorrenti con il padre, ha partecipato a film e spettacoli teatrali, portando avanti un percorso professionale mai sovrastato dall'eredità artistica familiare. Non solo: Rosanna è anche molto attiva sul fronte sociale. Dopo aver affrontato personalmente una battaglia contro il tumore al seno, è diventata testimonial dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), dedicandosi alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.