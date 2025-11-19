Rosanna Banfi annuncia il ritorno del tumore, il post su Instagram

Rosanna Banfi, attrice figlia di Lino Banfi, è stata nuovamente operata di tumore dopo l’intervento al seno di 16 anni fa. A rivelarlo è stata lei stessa con un post su Instagram: “Dopo 16 anni “l’ospite” assolutamente non invitato si è ripresentato alla mia porta – ha scritto -. Questa volta ha scelto un’altra stanza della “mia” casa. L’abbiamo cacciato a calci nel c**o. Tutto qua”.

Nessun altro dettaglio. La malattia, però, è tornata, colpendo stavolta una nuova parte del corpo di Rosanna Banfi, come si intuisce dal suo post, rispetto a quella operata nel 2009. Al post, l’attrice ha allegato la foto di uno spirometro incentivante, mentre nelle stories ha condiviso un suo scatto in pigiama, sorridente, accanto al letto d’ospedale, accompagnata dalla semplice scritta “è andata”.

Il messaggio a favore della medicina

Rosanna Banfi aveva già parlato del suo percorso con la malattia e un anno fa, in occasione del quindicesimo anniversario, aveva scritto su Instagram: “Una mia amica mi disse: quando dimenticherai la data l’avrai metabolizzato. È vero, per diversi anni il 18 e il 25 febbraio (le due operazioni) in realtà la data l’ho dimenticata. Oggi però mi sono accorta che sono passati 15 anni. Il fatto è che ho avuto 15 anni in più. Ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare “solo” la medicina”.

Un messaggio forte e chiaro inviato ai suoi follower, perché si affidino alla scienza davanti alla malattia: “Non fatevi incantare da terapie "alternative": semmai, potete affiancare al protocollo degli aiuti naturali, lo yoga, le erbe... Non vi faranno guarire ma vi aiuteranno a superare il periodo difficile”. Quindi aveva ribadito il concetto elencando le persone da ringraziare per aver potuto avere altri 15 anni di vita: “I ricercatori che passano la vita in laboratorio per noi, gli oncologi che passano la vita in ospedale, e i vari medici e infermieri che si occupano di un malato oncologico”.