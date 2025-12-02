Moncler torna ai giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026

Moncler torna alle Olimpiadi come sponsor ufficiale del Comitato Olimpico Brasiliano per le cerimonie di apertura e chiusura e come sponsor tecnico della Federazione Brasiliana degli Sport sulla Neve per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un ritorno alle origini che celebra il DNA del brand e la sua storia al fianco degli atleti

“Tornare ai Giochi invernali ha un significato speciale per Moncler. Non è solo un omaggio alle nostre origini, è anche un’affermazione dei valori che il brand rappresenta, sul palcoscenico più prestigioso al mondo per gli sport invernali: sempre alla ricerca dell’eccellenza nella performance e nello stile. Essere parte di questo momento unico, nel nostro Paese, insieme all'energia e alla passione di Lucas Pinheiro Braathen, con il Comitato Olimpico Brasiliano e la Federazione Brasiliana degli Sport sulla Neve, ci rende ancora più orgogliosi. Questo ritorno dà ancora più forza alla nostra ambizione: supportare i sogni di chi osa aprire nuove strade e scalare nuove vette, come Moncler ha sempre fatto.”

Sempre accanto al brand ambassador e campione del mondo Lucas Pinheiro Braathen, Moncler torna alle Olimpiadi come sponsor ufficiale del Comitato Olimpico Brasiliano per le cerimonie di apertura e chiusura e come sponsor tecnico della Federazione Brasiliana degli Sport sulla Neve per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un ritorno alle origini che celebra il DNA del brand e la sua storia al fianco degli atleti.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare che il Team Brasile vestirà Moncler in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Moncler sarà anche sponsor tecnico della Federazione Brasiliana degli Sport sulla Neve. Questa partnership amplia la presenza e il riconoscimento del Comitato Olimpico Brasiliano sulla scena sportiva globale. Sono certo che per I nostril atleti sarà un momento indimenticabile sfilare in una delle capitali mondiali della moda indossando capi che uniscono performance, design e stile.”

"l’unicità, la nostra forza più grande"

“Moncler è stato un vero punto di riferimento nel mio percorso verso le Olimpiadi. Non solo per la loro competenza tecnica, ma perché hanno creduto in me dal primo giorno, ancor prima dei risultati. Mi hanno permesso di rimanere concentrato su chi sono e su ciò che voglio costruire, affiancandomi con la loro visione e un profondo rispetto per la mia identità come atleta e come essere umano. Fin dall’inizio c’è stata una connessione autentica basata su valori condivisi, quali libertà, creatività, impegno per raggiungere l’eccellenza e la convinzione che l’unicità sia la nostra forza più grande. Negli ultimi due anni abbiamo instaurato una collaborazione solida e sincera, che va ben oltre la performance.” Lucas Pinheiro Braathen

"conquistare le vette più alte"

Spingersi sempre oltre, conquistare le vette più alte, è sempre stato ciò che ha ispirato Moncler. Dall’aver equipaggiato la prima spedizione di successo sulla cima del K2 nel 1954, all’aver vestito la squadra nazionale francese di sci durante il loro trionfo ai Giochi Olimpici Invernali del 1968, l’heritage di Moncler è da sempre definito da una incessante ricerca per l’eccellenza. Sebbene design e tecnologia continuino a evolvere, i valori fondamentali del brand restano immutati.

Moncler, unico luxury brand nato in montagna, celebra questo ritorno olimpico come un simbolico ricongiungimento con le proprie radici, riaffermando il suo posto naturale sulle piste della più prestigiosa arena degli sport invernali.

Milano Cortina 2026 segna il ritorno ai Giochi quasi sessant’anni dopo l’ultima apparizione olimpica del brand a Grenoble, in Francia, un capitolo che continua a vivere oggi nell’anima di Moncler Grenoble - la dimensione del brand dedicata alla montagna dove performance e stile si incontrano.

Moncler affianca il Team Brasile

Questa volta, Moncler affianca il Team Brasile, guidato dal talento dello sci e brand ambassador di Moncler Grenoble, Lucas Pinheiro Braathen. Negli ultimi due anni, Moncler ha sostenuto con convinzione il percorso di Lucas, assistendo alla sua evoluzione dentro e fuori dalle piste. La sua autentica grinta, la forte personalità e la determinazione verso l’eccellenza rappresentano al meglio lo spirito di Moncler, mettendo in luce i valori e l’energia del brand. La tuta da gara, pensata insieme Lucas, rappresenta l’incontro tra tecnicità, heritage brasiliano e design di Moncler. In linea con il DNA del brand e arricchita dal contributo creativo di Lucas, la tuta presenta un’estetica ispirata alla bandiera brasiliana, un omaggio alla cultura del Paese, e alla personalità solare che contraddistingue l’atlteta in ogni gara, rendendolo un’ispirazione per molti.

un ritorno importantissimo

Milano Cortina 2026 segna un ritorno importantissimo per Lucas, che per la prima volta alle Olimpiadi gareggerà sotto la bandiera del Brasile, dopo il passaggio dalla Norvegia. Grazie alla madre brasiliana originaria di São Paulo, ha sempre mantenuto un forte legame con il Paese e ha già contribuito a scriverne la storia, conquistando la prima vittoria del Brasile in Coppa del Mondo a novembre. La partnership viene annunciata insieme a un video intitolato Beyond Performance diretto da Mark Clinton, che ritrae Lucas mentre si prepara ad affrontare i Giochi Olimpici. Il film segna l’inizio di una nuova stagione ricca di attivazioni ed eventi globali per Moncler Grenoble, tra cui la brand experience ad Aspen il prossimo gennaio, e i successivi i Giochi Olimpici Invernali 2026.