Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Spettacolo
©Getty

Paolo Belli ha avuto la peggio contro Rosa Chemical e Fabio Fognini, ed è stato costretto a lasciare il programma. A trionfare nella prima manche, accedendo direttamente alla semifinale, è Andrea Delogu

La decima puntata di Ballando con le Stelle, suddivisa in due manche, ha visto Ilaria D'Amico cimentarsi nelle vesti di Ballerina per una notte. A trionfare, accedendo in anticipo alla semifinale, è stata Andrea Delogu.

La classifica

Questa la classifica della decima puntata di Ballando con le Stelle, ottenuta sommando i voti della giuria e quelli del pubblico a casa:

  1. Andrea Delogu 
  2. Fabio Fognini
  3. Barbara D'Urso
  4. Filippo Magnini
  5. Martina Colombari
  6. Rosa Chemical
  7. Paolo Belli

Il Tesoretto è stato così ripartito: 25 punti ad Andrea Delogu, 25 a Fabio Fognini. Barbara D'Urso ha ricevuto i 10 punti bonus.

Spettacolo: Ultime notizie

Woody Allen, il genio inquieto del cinema compie 90 anni

Massimo Vallorani

18 film in uscita al cinema a dicembre. FOTO

Cinema

Tra kolossal, pellicole storiche e drammatiche, film d'animazione adatti a tutta la famiglia e...

18 foto

Winston Churchill nasceva 151 anni fa, 6 film per capire chi era

Cinema

Il 30 novembre 1874, a Woodstock, dai ranghi dell’aristocrazia britannica nasceva un bambino che,...

Kaley Cuoco compie 40 anni, i suoi ruoli più famosi. FOTO

Approfondimenti

Nata il 30 novembre 1985 a Camarillo (California), per 12 stagioni è stata tra i volti...

14 foto

Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Spettacolo

Paolo Belli ha avuto la peggio contro Rosa Chemical e Fabio Fognini, ed è stato costretto a...

Spettacolo: Per te