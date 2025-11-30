Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Paolo Belli ha avuto la peggio contro Rosa Chemical e Fabio Fognini, ed è stato costretto a lasciare il programma. A trionfare nella prima manche, accedendo direttamente alla semifinale, è Andrea Delogu
La decima puntata di Ballando con le Stelle, suddivisa in due manche, ha visto Ilaria D'Amico cimentarsi nelle vesti di Ballerina per una notte. A trionfare, accedendo in anticipo alla semifinale, è stata Andrea Delogu.
La classifica
Questa la classifica della decima puntata di Ballando con le Stelle, ottenuta sommando i voti della giuria e quelli del pubblico a casa:
- Andrea Delogu
- Fabio Fognini
- Barbara D'Urso
- Filippo Magnini
- Martina Colombari
- Rosa Chemical
- Paolo Belli
Il Tesoretto è stato così ripartito: 25 punti ad Andrea Delogu, 25 a Fabio Fognini. Barbara D'Urso ha ricevuto i 10 punti bonus.