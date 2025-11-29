Offerte Black Friday
Addio all'attore Tony Germano, morto a 55 anni dopo una caduta

L'attore e doppiatore apprezzato per le produzioni Netflix e Nickelodeon, è morto a 55 anni in Brasile dopo un incidente domestico

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Tony Germano, attore e doppiatore conosciuto per aver prestato la voce a personaggi di serie e film di Netflix e Nickelodeon. L’artista è morto il 26 novembre a San Paolo, in Brasile, dopo essere precipitato dal tetto della sua abitazione durante lavori di ristrutturazione. Aveva 55 anni. Secondo i quotidiani locali Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, Germano stava ispezionando i lavori quando ha perso l’equilibrio, riportando ferite rivelatesi fatali. "Con profondo dolore confermiamo la morte dell’attore e doppiatore Tony Germano nella mattinata di mercoledì 26 novembre", ha dichiarato il suo portavoce alla rivista People.

La voce delle piattaforme e una carriera poliedrica

Germano era una presenza costante dietro le quinte delle produzioni per ragazzi e dei colossi dello streaming. Il suo timbro, riconoscibile e caldo, ha accompagnato una generazione di spettatori, soprattutto i più giovani, attraverso i dialoghi dei protagonisti delle loro serie preferite. Ha doppiato titoli come Nicky, Ricky, Dicky & Dawn (Nickelodeon), Go, Dog, Go! (Netflix), Elena of Avalor e The Muppets, oltre alla colonna sonora del live-action La Bella e la Bestia del 2017. Non solo doppiaggio: Germano ha calcato le scene di musical prestigiosi come Il Fantasma dell’Opera, Miss Saigon e Jekyll & Hyde, dimostrando una versatilità rara. Negli ultimi anni era apparso anche al cinema e in TV, con ruoli in Labyrinth of Lost Boys (2025) e An Unforgettable Year: Autumn (2023).

La dinamica e il cordoglio

Le cronache internazionali confermano che non emergono elementi che facciano pensare a cause diverse da un infortunio domestico. "Tony è caduto nella sua casa e, purtroppo, non è sopravvissuto alle ferite", ha ribadito il team dell’attore. La notizia ha scatenato una valanga di messaggi di affetto sui social da parte di colleghi e fan. L’attore Miguel Falabella lo ha definito "un professionista inarrivabile" e "caro amico", mentre il regista Matheus Marchetti lo ha ricordato come "una figura paterna sul set" e "un’anima generosa, talentuosa e affascinante". Germano è stato sepolto il 27 novembre nel cimitero Bosque da Paz di Vargem Grande Paulista, dove amici e familiari gli hanno dato l’ultimo saluto.

