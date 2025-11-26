Incendio distrugge le scene di Coppélia del Teatro Carlo Felice

Un incendio ha distrutto il deposito dove venivano custodite le scenografie per il balletto Coppélia, che sarebbe dovuto essere l'ultimo spettacolo del cartellone lirico del 2025 del Teatro Carlo Felice di Genova.

Spettacolo sostituito

Il capolavoro di Delibes non potrà dunque essere messo in scena. In sostituzione il Carlo Felice proporrà dal 19 al 21 dicembre Boléro-Ravel, recente produzione della Daniele Cipriani Entertainment, che ha debuttato a ottobre al Comunale di Bologna, con Sergio Bernal e Luciana Savignano, indimenticata grande danzatrice che il Boléro con la coreografia di Bejart lo danzò ai Parchi di Nervi nel 1980. Abbonamenti e biglietti acquistati rimangono validi per il nuovo titolo.

In scena la storia di Maurice Ravel

Lo spettacolo, nato da un'idea dello stesso Cipriani, con testo di Vittorio Sabadin e regia di Anna Maria Bruzzese, racconta la storia di Maurice Ravel, di cui ricorrono 150 anni dalla nascita, attraverso alcune delle sue pagine più celebri, scritte per la danza, che saranno eseguite dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice dirette da Paolo Paroni. Protagonisti con Luciana Savignano e Sergio Bernal, Anbeta Toromani e Alessandro Macario, e i ballerini della Sergio Bernal Dance Company nonché due 'strilloni' - gli attori Alessandro Ambrosi e Marco Guglielmi - che, attraverso titoli di giornali immaginari, tracciano alcune tappe della vita e della carriera del musicista francese.

L'interpretazione del Boléro di Sergio Bernal

Boléro-Ravel è un viaggio nella musica di Ravel e, in particolare, nelle sue composizioni per balletto: se il Boléro fu originariamente coreografato da Bronislava Nijinska, in questo spettacolo sarà interpretato dal madrileno Sergio Bernal con la sua compagnia e la coreografia sensuale e magnetica di Rafael Aguilar. Bernal è coreografo e interprete della Rapsodie espagnole, altro brano intriso dall'esotismo iberico del compositore, orgoglioso delle proprie ascendenze basco-spagnole. La Pavane pour une infante défunte porta invece la firma dei coreografi Simone Repele e Sasha Riva che danzano con la partecipazione straordinaria di Luciana Savignano; mentre La Valse, interpretata da Anbeta Toromani e Alessandro Macario, ha la coreografia di Sofia Nappi.