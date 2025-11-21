Una tournée che attraversa l’Italia per raccontare cosa significa essere uomini oggi. Con Tipico Maschio Italiano, Lorenzo Maragoni porta in scena una stand up sentimentale su identità, consenso, fragilità e modelli culturali. Un percorso che dialoga con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, trasformando il teatro in un invito al cambiamento e alla consapevolezza collettiva

Che cosa significa essere uomini, oggi, in Italia? Come si parla di amore, desiderio, consenso e vulnerabilità senza rifugiarsi nei soliti copioni? Tipico Maschio Italiano, il nuovo spettacolo di Lorenzo Maragoni, prova a rispondere a queste domande con una stand up sentimentale che unisce teatro di parola, ironia e confessione collettiva.

Un viaggio che parte dalla fine di una storia d’amore per arrivare alla domanda urgente che riguarda tutti: il maschile è ancora un ruolo da recitare o possiamo finalmente riscriverlo?

(Date in aggiornamento) Una mappa teatrale che diventa anche una geografia emotiva dell'Italia contemporanea.

Una riflessione che arriva in un momento cruciale La tournée prende il via proprio nei giorni della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), un appuntamento che ogni anno richiama la necessità di affrontare la cultura patriarcale, i modelli tossici e le radici profonde della violenza di genere. Tipico Maschio Italiano s'inserisce in questo clima con delicatezza e urgenza, portando in scena un racconto che non punta il dito, ma invita gli uomini ad assumersi una parte attiva del cambiamento. Un cambiamento che, come ricorda Maragoni, "riguarda prima di tutto noi uomini, che non sapevamo di dover cambiare".

Uno spettacolo nato da un'indagine nazionale Il progetto nasce come estensione live di un percorso di ricerca condotto insieme a Retropalco, Factanza Media, Osservatorio Maschile e Fondazione Libellula, con il patrocinio della Commissione Europea. Un cammino fatto di incontri pubblici e gruppi di autocoscienza che ha coinvolto centinaia di uomini. Dal sondaggio Factanza Media/Eumetra emergono numeri che fotografano bene la situazione: 94% degli uomini italiani ha sentito almeno una volta la necessità di dimostrarsi virile

63% nasconde la propria vulnerabilità

57% ammette comportamenti molesti almeno una volta Dati che non accusano, ma interrogano: come si può cambiare? Da dove si comincia?

Intimità, ironia, consapevolezza Maragoni porta in scena un linguaggio ibrido tra stand up e teatro di parola, costruendo uno spazio di ascolto in cui emozioni e contraddizioni convivono. Gelosia, consenso, rifiuto, manipolazione, ma anche autenticità, libertà emotiva, fragilità: lo spettacolo attraversa tutte queste dimensioni senza moralismi. Il punto non è giudicare, ma dare strumenti. Offrire nuove narrazioni. Mettere a fuoco ciò che spesso rimane invisibile ma incide profondamente sulle relazioni. Una ferita collettiva da cui ripartire Il progetto prende forma dopo la wake-up call seguita al femminicidio di Giulia Cecchettin, trasformandosi in un’indagine nazionale sulle dinamiche della maschilità in Italia. Storie personali e testimonianze si intrecciano attorno alla figura di un uomo che vede finire una relazione e si ritrova costretto a guardarsi allo specchio. Leggerezza e profondità convivono, perché la trasformazione — Maragoni lo ricorda con lucidità — richiede sia ironia sia coraggio.