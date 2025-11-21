Offerte Black Friday
Lorenzo Maragoni porta in tournée Tipico Maschio Italiano, viaggio nel maschile di oggi

Spettacolo
Foto di Giulia Lenzi

Una tournée che attraversa l’Italia per raccontare cosa significa essere uomini oggi. Con Tipico Maschio Italiano, Lorenzo Maragoni porta in scena una stand up sentimentale su identità, consenso, fragilità e modelli culturali. Un percorso che dialoga con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, trasformando il teatro in un invito al cambiamento e alla consapevolezza collettiva

Che cosa significa essere uomini, oggi, in Italia? Come si parla di amore, desiderio, consenso e vulnerabilità senza rifugiarsi nei soliti copioni? Tipico Maschio Italiano, il nuovo spettacolo di Lorenzo Maragoni, prova a rispondere a queste domande con una stand up sentimentale che unisce teatro di parola, ironia e confessione collettiva.
Un viaggio che parte dalla fine di una storia d’amore per arrivare alla domanda urgente che riguarda tutti: il maschile è ancora un ruolo da recitare o possiamo finalmente riscriverlo?

Un tour che attraversa l’Italia

Dopo la prima assoluta del 6 agosto a Deiva Marina e una serie di repliche romane, lo spettacolo inaugura una tournée 2025/26 che tocca teatri e pubblici diversi:

  • 24 novembre 2025 – Teatro alle Stimate, Verona

  • 30 novembre 2025 – Teatro Carcano, Milano

  • 11 febbraio 2025 – Teatro Verdi, Padova

  • 8 marzo 2025 – Teatro Superga, Nichelino (TO)

  • 14 marzo 2025 – Teatro Eduardo De Filippo, Cecina (LI)
    (Date in aggiornamento)

Una mappa teatrale che diventa anche una geografia emotiva dell’Italia contemporanea.

Approfondimento

A Milano una camminata non competitiva contro la violenza di genere

Una riflessione che arriva in un momento cruciale

La tournée prende il via proprio nei giorni della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), un appuntamento che ogni anno richiama la necessità di affrontare la cultura patriarcale, i modelli tossici e le radici profonde della violenza di genere.

Tipico Maschio Italiano s’inserisce in questo clima con delicatezza e urgenza, portando in scena un racconto che non punta il dito, ma invita gli uomini ad assumersi una parte attiva del cambiamento. Un cambiamento che, come ricorda Maragoni, “riguarda prima di tutto noi uomini, che non sapevamo di dover cambiare”.

Approfondimento

Scelta D, al via collaborazione con Telefono Rosa per aiutare le donne

Uno spettacolo nato da un’indagine nazionale

Il progetto nasce come estensione live di un percorso di ricerca condotto insieme a Retropalco, Factanza Media, Osservatorio Maschile e Fondazione Libellula, con il patrocinio della Commissione Europea. Un cammino fatto di incontri pubblici e gruppi di autocoscienza che ha coinvolto centinaia di uomini.

Dal sondaggio Factanza Media/Eumetra emergono numeri che fotografano bene la situazione:

  • 94% degli uomini italiani ha sentito almeno una volta la necessità di dimostrarsi virile

  • 63% nasconde la propria vulnerabilità

  • 57% ammette comportamenti molesti almeno una volta

Dati che non accusano, ma interrogano: come si può cambiare? Da dove si comincia?

Intimità, ironia, consapevolezza

Maragoni porta in scena un linguaggio ibrido tra stand up e teatro di parola, costruendo uno spazio di ascolto in cui emozioni e contraddizioni convivono. Gelosia, consenso, rifiuto, manipolazione, ma anche autenticità, libertà emotiva, fragilità: lo spettacolo attraversa tutte queste dimensioni senza moralismi.

Il punto non è giudicare, ma dare strumenti. Offrire nuove narrazioni. Mettere a fuoco ciò che spesso rimane invisibile ma incide profondamente sulle relazioni.

Una ferita collettiva da cui ripartire

Il progetto prende forma dopo la wake-up call seguita al femminicidio di Giulia Cecchettin, trasformandosi in un’indagine nazionale sulle dinamiche della maschilità in Italia. Storie personali e testimonianze si intrecciano attorno alla figura di un uomo che vede finire una relazione e si ritrova costretto a guardarsi allo specchio.

Leggerezza e profondità convivono, perché la trasformazione — Maragoni lo ricorda con lucidità — richiede sia ironia sia coraggio.

Crediti

Di e con: Lorenzo Maragoni
Assistente alla regia: Anna Dall’Olio
Musiche originali: Giovanni Frison
Light designer: Massimo Galardini
Video: Factanza Media
Animazioni: Simone Brillarelli
Produzione: Teatro Metastasio di Prato
In collaborazione con: Retropalco srl
Con il sostegno di: Carrozzerie n.o.t

Chi è Lorenzo Maragoni

Attore, performer, poeta e campione mondiale di poetry slam, Maragoni ha firmato spettacoli come Stand Up Poetry, Grandi numeri e Tipico Maschio Italiano. È apparso a Italia’s Got Talent e ha pubblicato tre libri con Edizioni Tlon.
La sua ricerca intreccia intimità e impegno sociale, portando sul palco un modo nuovo di raccontare il maschile: meno armatura, più verità.

