Da nord a sud, ogni giorno è il 25 novembre. La tournée del CETEC

Da nord a sud, ogni giorno è il 25 novembre. La tournée della compagnia teatrale del CETEC

Spettacolo

Un ponte di prevenzione da Nord a Sud non solo il 25 novembre, nella Giornata contro la violenza sulle donne. Un viaggio da Milano a Palermo con la compagnia teatrale del CETEC Spazio Alda Merini in collaborazione con Compagnia teatrale Fo Rame e il Patrocinio della Fondazione Fo Rame. In scena "Lo stupro" di Franca Rame. Tutti gli appuntamenti, dal 21 novembre al 3 dicembre. Dai Naviglia a Palermo, passando per la Capitale

Il CETEC è una compagnia di teatro che ha sempre agito nei luoghi di confine, carceri e non solo. Dirige da cinque anni la Casa Museo di Alda Merini a Milano, realizza da tempo progetti di prevenzione sulla violenza di genere con interventi artistici, spettacoli, performance in teatri, scuole, piazze e con flash mob ‘on the road’.

Il monologo teatrale di Franca Rame

Dal 2023, in collaborazione con la compagnia teatrale Fo Rame e il Patrocinio della Fondazione Fo Rame, l’attrice Gilberta Crispino interpreta con intensità lo straordinario monologo teatrale “Lo Stupro” di Franca Rame, abitando i luoghi istituzionali milanesi, dal Palazzo di Giustizia al Famedio del Cimitero Monumentale in occasione dei dieci anni della scomparsa dell’attrice e drammaturga, ma anche con il progetto “Una panchina rossa per Franca” nei giardini, nei parchi, negli auditorium delle scuole e in modo itinerante classe per classe nei licei di tutta Italia.

La tournée da Nord a Sud

Per questo ha senso rinnovare il suo impegno con una tournée da Nord a Sud con parole poetiche di rinascita e speranza di Alda Merini, ma anche la forte testimonianza di chi ha avuto il coraggio di denunciare e raccontare la propria storia vera come solo Franca Rame è riuscita a fare.

 

Sempre la compagnia del CETEC ha già creato un ponte con la Sicilia, attraverso la Casa Museo Alda Merini di Milano, invitando artisti e rappresentanti del mondo della cultura siciliana, come Lucia Sardo, Giana Guaina a diversi appuntamenti milanesi, del resto la Poetessa dei Navigli è nata proprio lo stesso giorno di Rosa Balistreri, il 21 marzo, primo giorno di primavera e Giornata Mondiale della Poesia. Il 1° novembre, giorno della scomparsa di Alda Merini, sul muro della casa museo della Poetessa dei Navigli, è apparso un "quarto stato al femminile" che unisce Alda Merini a Rosa Balistreri, Franca Rame a Gabriella Ferri, Michela Murgia ad Anna Magnani e infine Frida Kahlo. «Sono queste donne a ispirarci nella Giornata contro la violenza sulle donne, bios-grafie di artiste che hanno avuto vite complesse, traumi e cambiamenti, trasformando in arte la loro sofferenza», ha dichiarato la direttrice artistica del CETEC e dello Spazio Merini Donatella Massimilla.

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

       

Milano 21 novembre ore 16:00

Ponte Alda Merini flash mob

CETEC performance

“Dalle profonde ferite usciranno farfalle libere”

I versi di Alda Merini fanno da incipit a una performance di teatro urbano, poetica e necessaria, monito e testimonianza quanto la violenza sulle donne - fisica, morale, psicologica - debba essere combattuta giorno per giorno e non solo il 25 novembre.

 

Spazio Alda Merini, via Magolfa 30 ore 20:00

“The Rape”. Monologo teatrale “Lo Stupro” di Franca Rame con Gilberta Crispino, regia Donatella Massimilla. Traduzione in inglese Maggie Rose.

 

 

Palermo 25 novembre

Ore 9:00 presso il Carcere Pagliarelli nella sezione femminile (solo ad inviti) in collaborazione con Pino Apprendi Garante dei Diritti dei detenuti di Palermo: Monologo teatrale “Lo Stupro” di Franca Rame con Gilberta Crispino, regia Donatella Massimilla.

 

Replica del monologo ai Cantieri culturali alla Zisa presso Cre.Zi. Plus, via Paolo Gili, 4 ore 11:00

Inaugurazione due panchine rosse con Assostampa Sicilia. Presenzia il vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella.

 

Circolo della Stampa ore 18:00

in collaborazione con Assostampa Palermo

Lettura testi dai due libri “Angela Bottari Storia di una donna libera” e “L’amore in questa città”, rispettivamente di Pietro Folena e Francesco Lepore e di Salvo Palazzolo.

 

26 novembre ore 9:30 Roseto Rosa Balistreri, via Brigata Verona, 13

Inaugurazione panchina rossa con la partecipazione delle scuole del quartiere.

Il Centro Studi Tradizioni Popolari Alberto Favara e il gruppo Folk Conca d'Oro aprono il Cantiere di “Un Secolo di Rosa” 1927-2027 verso i cento anni di Rosa Balistreri.

Replica monologo teatrale “Lo Stupro” di Franca Rame con Gilberta Crispino, regia Donatella Massimilla. Partecipa all’evento l’artista Lucia Sardo.

 

Roma 1-2-3 dicembre ore 10:00

Rappresentazione monologo teatrale “Lo Stupro” di Franca Rame nei licei dei quartieri Ostiense  e Garbatella.

