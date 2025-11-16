Al via il Primo Convegno Internazionale in Italia di Studi sul Tango

L'AIRDanza (Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza), organizza il Primo Convegno internazionale in Italia di studi sul tango. Il ricco programma comprende presentazioni scientifiche, interviste, workshop, una tavola rotonda e due milonghe di apertura e chiusura del convegno. A Roma, dal 20 al 22 novembre

Con questo convegno si vuole fare il punto sugli studi scientifici relativi ai diversi aspetti in cui si manifesta la cultura del tango, affrontandone la conoscenza, la condivisione e la trasmissione. Tutto ciò tenendo conto della realtà sociale attuale, ma soprattutto nel rispetto e nella valorizzazione dei valori tradizionali del tango e dei codici dei milongueros, affinché lo spazio sociale della milonga possa essere un luogo di benessere e cura della persona.

AIRDanza (Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza), ente attivo da molti anni con una prestigiosa storia di convegni nazionali e internazionali, workshop, bandi e pubblicazioni, organizza il Primo Convegno internazionale in Italia di studi sul tango che comprende presentazioni scientifiche, interviste, workshop, una tavola rotonda e due milonghe di apertura e chiusura del convegno .

l’occasione per realizzare una approfondita riflessione in Italia sul Tango

Si vogliono rafforzare i legami culturali tra la nazione argentina e i protagonisti delle diaspore argentine, tenendo conto delle dinamiche proprie dei processi culturali di tradizione e innovazione, sia nei territori d’origine che a livello mondiale. Si vuole dare voce ai testimoni diretti della tradizione, in linea con le pratiche etnografiche, coinvolgendo istituzioni culturali argentine e italiane oltre a ricercatori indipendenti che hanno lavorato sul campo. Tale indagine consentirà di documentare la grande variabilità sociale, culturale e stilistica del Tango, fino ad arrivare alle particolarità creative e improvvisative dei singoli ballerini.

Il convegno, il primo di questo genere in Italia, è l’occasione per realizzare una approfondita riflessione in Italia sul Tango, fenomeno di intrattenimento sociale che per molte persone è diventata una pratica essenziale della vita.

Il Convegno prevede la partecipazione di illustri studiosi e maestri provenienti dall’Argentina e dall’Europa. Tra di essi, per la prima volta in Italia, Monica Paz, una celebre maestra di tango che ha ballato con l’ultima storica generazione di grandi ballerini milongueri e di cui è diventata l’erede.

Il Convegno si conclude con una Tavola rotonda, Il tango in Italia oggi. Politiche, strategie e insegnamenti alla presenza di numerosi maestri di tango provenienti da tutta Italia.