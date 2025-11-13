Offerte Black Friday
Le Iene, Lorenzo Fragola racconta il periodo buio in un toccante monologo

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Il cantante ha raccontato: “Non è finita finché non è finita e non è finita finché hai ancora un goccio di benzina e soprattutto hai chiaro il vero obiettivo, goderti il viaggio. Io sono Lorenzo Fragola, ora ho trent'anni, sono più vivo che mai e da grande voglio fare il cantante”

Lorenzo Fragola è stato ospite del programma televisivo Le Iene. Il cantante ha ripercorso gli ultimi anni tra stop alla carriera, depressione e rinascita. L’artista ha dichiarato: “Non è finita finché non è finita e non è finita finché hai ancora un goccio di benzina e soprattutto hai chiaro il vero obiettivo, goderti il viaggio”.

lorenzo fragola: "sono più vivo che mai"

Lorenzo Fragola ha deciso di mettersi a nudo con un monologo molto toccante. Il cantante ha raccontato il suo esordio, la partecipazione al Festival di Sanremo e la depressione. L’artista ha raccontato: “Sì, sono Lorenzo Fragola e no, non sono morto. No, lo dico perché magari qualcuno di voi se l'è chiesto o magari non mi conoscete. Allora, vi racconto la mia storia. Diciannove anni, studente fuori sede che fa quasi per caso un provino a X-Factor e finisce che lo vince. Pochi giorni dopo annunciano il mio nome tra i big di Sanremo. Io tra i big di Sanremo. Tutto bellissimo, giusto. Certo, io qualche domanda me la facevo, ma tutti mi dicevano ‘Devi battere il ferro finché è caldo’”.

 

L’artista ha aggiunto: “E allora nuovo singolo, intervista, radio, secondo album, hit estiva. Tu vorresti fermarti per capire chi sei, cosa sei diventato dopo tutto quello che ti è successo, ma non puoi e quindi corri, corri perché hai paura che tutto possa finire e così sono scoppiato, tutto è finito”.

Approfondimento

Lorenzo Fragola e Mameli combattono le proprie paure con Happy

Il cantante ha proseguito parlando della scomparsa di suo padre e della lenta rinascita: “Poi la morte di mio padre, la depressione, gli attacchi di panico, tutto finito e io sconfitto. Poi la risalita lentissima, difficilissima, fatta di tempo, di cure, di amore e nel mio caso di musica”.

Approfondimento

Lorenzo Fragola senza respiro dopo un attacco di panico: "Parlatene"

Lorenzo Fragola ha continuato: “Questa è la mia storia, ma vorrei condividere quattro cose che ho imparato e che penso siano utili. Primo, la vittoria ha molti padri, ma la sconfitta è orfana e spesso la colpa ricade sulle spalle di chi è più fragile. Due, non importa fare un viaggio bellissimo se nel farlo sei da solo e non sai in che direzione vuoi andare. Terzo, devi accettare dove ti porta la corrente. È inutile tentare di frenarla, ma puoi imparare a lasciare che le cose semplicemente scorrano. Quattro, la più importante, non è finita finché non è finita e non è finita finché hai ancora un goccio di benzina e soprattutto hai chiaro il vero obiettivo, goderti il viaggio”. Infine, il cantante ha concluso: “Io sono Lorenzo Fragola, ora ho trent'anni, sono più vivo che mai e da grande voglio fare il cantante”.

