Mercoledì 5 novembre, alle 21.30, torna sul NOVE lo storico programma La Corrida (l'ultima edizione risale a quattro anni fa, era condotta da Carlo Conti e andava in onda su Rai 1). Al timone ci sarà Amadeus, con un giudice vip che cambia ad ogni puntata.
Cosa sappiamo sulla nuova edizione de La Corrida
La nuova edizione de La Corrida andrà in onda sul NOVE, si comporrà di otto puntate e introduce un'importante novità: a giudicare le performance dei concorrenti ci sarà ad ogni puntata un diverso giudice vip (si comincia con Nino Frassica ma, prossimamente, vedremo anche il volto storico di Uomini e Donne Tina Cipollari). I concorrenti saranno inoltre accompagnati da un'orchestra di trenta elementi, guidati dal maestro Leonardo De Amicis. "Per il momento non posso fare nomi, ma vi anticipo che hanno tutti una grande voglia di divertirsi. La Corrida non è un talent, è una festa della gente: chi viene a trovarci, lo fa con quello spirito", ha detto Amadeus, a proposito dei giudici vip che vedremo nelle altre puntate. Al centro della scena ci saranno, ovviamente, i concorrenti dello show. Che, tra performance esilaranti e talenti più o meno evidenti, proveranno a strappare al pubblico applausi e risate.
Un programma che ha fatto la storia
Storica trasmissione italiana nata in radio nel 1968 da un’idea di Corrado Mantoni, conduttore e autore che trasformò il programma in un fenomeno popolare unico nel suo genere, La Corrida, già dal suo debutto radiofonico, si distinse per l'originalità del format: dare spazio a concorrenti dilettanti, spesso persone comuni con talenti bizzarri, desiderosi di mettersi alla prova davanti al pubblico. Il successo fu immediato, tanto che nel 1986 il programma approdò su Canale 5, diventando un appuntamento cult del sabato sera. Il meccanismo rimase invariato: i partecipanti si esibivano in sketch, canzoni, imitazioni e numeri più o meno riusciti, accolti dai calorosi applausi del pubblico o dai celebri strumenti di disturbo - fischietti, pentole e campanelle - che sancivano il gradimento o il dissenso spontaneo degli spettatori. Corrado ha guidato la trasmissione fino al 1997. Dopo la sua scomparsa, il testimone passò a Gerry Scotti, che lo condusse fino all’inizio degli anni 2000, mantenendo vivo lo spirito originale. Nel 2018 La Corrida tornò in onda su Rai 1 con Carlo Conti.