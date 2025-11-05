Mercoledì 5 novembre, alle 21.30, torna sul NOVE lo storico programma La Corrida (l'ultima edizione risale a quattro anni fa, era condotta da Carlo Conti e andava in onda su Rai 1). Al timone ci sarà Amadeus, con un giudice vip che cambia ad ogni puntata.

Cosa sappiamo sulla nuova edizione de La Corrida

La nuova edizione de La Corrida andrà in onda sul NOVE, si comporrà di otto puntate e introduce un'importante novità: a giudicare le performance dei concorrenti ci sarà ad ogni puntata un diverso giudice vip (si comincia con Nino Frassica ma, prossimamente, vedremo anche il volto storico di Uomini e Donne Tina Cipollari). I concorrenti saranno inoltre accompagnati da un'orchestra di trenta elementi, guidati dal maestro Leonardo De Amicis. "Per il momento non posso fare nomi, ma vi anticipo che hanno tutti una grande voglia di divertirsi. La Corrida non è un talent, è una festa della gente: chi viene a trovarci, lo fa con quello spirito", ha detto Amadeus, a proposito dei giudici vip che vedremo nelle altre puntate. Al centro della scena ci saranno, ovviamente, i concorrenti dello show. Che, tra performance esilaranti e talenti più o meno evidenti, proveranno a strappare al pubblico applausi e risate.