Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati: "Il nostro amore si è spento"Spettacolo
La coppia si era conosciuta al Grande Fratello nel 2014, è rimasta insieme per 11 anni e ha avuto due figlie. "Separarsi non è un fallimento", ha scritto nell'annuncio su Instagram
Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati dopo 11 anni insieme. La coppia si era conosciuta al Grande Fratello nel 2014 e ha avuto due figlie: Ginevra, 8 anni, e Beatrice, 4 anni. Lo scorso settembre erano apparsi i primi indizi di una probabile crisi tra i due che, però, all’epoca non avevano né confermato, né smentito. Ora, a distanza di due mesi, i due hanno annunciato su Instagram la loro separazione. “Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni”, hanno scritto nella didascalia di un post che ripercorre in fotografie la nascita del loro amore nella Casa del reality show. “Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. Abbiamo scelto di viverlo in silenzio, lontano dagli occhi del mondo, con rispetto e dolcezza, ascoltando ogni sfumatura del cuore. E oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore...e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo”. Hanno proseguito: “Siamo diventati altro. Siamo diventati Amici. E ci piace pensare che l’amicizia sia la forma più alta dell’amore: quella che non pretende, non ferisce, non misura...ma semplicemente dà. Dà presenza, comprensione, rispetto, e il desiderio sincero di vedere l’altro felice — perché la felicità dell’altro e il bene delle nostre figlie restano la nostra bussola. E perché, anche se non siamo più una coppia, rimarremo per sempre una famiglia”. Entrambi hanno raggiunto una nuova consapevolezza: “Siamo complici, siamo il sostegno reciproco, i motivatori silenziosi, a volte quasi fratello e sorella. E dopo 11 anni, con il sorriso e le lacrime negli occhi, ci siamo detti la verità più difficile e più onesta: il nostro amore si è spento”.
"SEPARARSI NON È UN FALLIMENTO"
“Abbiamo guardato il nostro rapporto con lucidità e con tenerezza, abbiamo ascoltato le nostre emozioni, osservato chi siamo quando siamo insieme e chi diventiamo quando siamo lontani”, ha proseguito la coppia. “Abbiamo avuto il coraggio di chiederci cosa ci fa bene, cosa ci ferisce, e quanto spesso la paura del giudizio degli altri ci impedisca di essere veramente liberi”. Ai fan che li hanno sempre supportati, hanno inoltre specificato che “separarsi non è un fallimento. È un atto di amore maturo, quando nasce dal desiderio di non rovinare ciò che di bello si è costruito. È avere il coraggio di scendere prima che la tempesta arrivi, per proteggere la parte più pura della nostra storia. Siamo circondati da coppie che restano insieme per paura, per abitudine o per apparenza. Noi no. Noi scegliamo la verità, la libertà, la dignità. Scegliamo di volerci bene in un modo nuovo, che non toglie nulla a ciò che è stato, ma lo custodisce con gratitudine”. Del resto, “ci rispettiamo da sempre, e lo faremo per sempre. Abbiamo trovato la forza di dire “basta”, ma con lo stesso amore con cui, un giorno, ci siamo detti “per sempre””. Sul futuro non hanno ancora certezze, “ma sappiamo che se uno dei due avrà bisogno dell’altro, in un momento di difficoltà o per una gioia da condividere, ci saremo. Perché così fanno le persone che si sono amate davvero, e che insieme hanno dato al mondo due vite meravigliose”. Hanno concluso con un ringraziamento “a chi saprà leggere in queste parole non la fine, ma una trasformazione”.
