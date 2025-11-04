Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati dopo 11 anni insieme. La coppia si era conosciuta al Grande Fratello nel 2014 e ha avuto due figlie: Ginevra, 8 anni, e Beatrice, 4 anni. Lo scorso settembre erano apparsi i primi indizi di una probabile crisi tra i due che, però, all’epoca non avevano né confermato, né smentito. Ora, a distanza di due mesi, i due hanno annunciato su Instagram la loro separazione. “Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni”, hanno scritto nella didascalia di un post che ripercorre in fotografie la nascita del loro amore nella Casa del reality show. “Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. Abbiamo scelto di viverlo in silenzio, lontano dagli occhi del mondo, con rispetto e dolcezza, ascoltando ogni sfumatura del cuore. E oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore...e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo”. Hanno proseguito: “Siamo diventati altro. Siamo diventati Amici. E ci piace pensare che l’amicizia sia la forma più alta dell’amore: quella che non pretende, non ferisce, non misura...ma semplicemente dà. Dà presenza, comprensione, rispetto, e il desiderio sincero di vedere l’altro felice — perché la felicità dell’altro e il bene delle nostre figlie restano la nostra bussola. E perché, anche se non siamo più una coppia, rimarremo per sempre una famiglia”. Entrambi hanno raggiunto una nuova consapevolezza: “Siamo complici, siamo il sostegno reciproco, i motivatori silenziosi, a volte quasi fratello e sorella. E dopo 11 anni, con il sorriso e le lacrime negli occhi, ci siamo detti la verità più difficile e più onesta: il nostro amore si è spento”.