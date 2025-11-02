Offerte Sky
Spettacolo

Il successo di “Chainsaw Man - Il Film: La storia di Reze”

Gianmaria Tammaro
La pellicola ha incassato oltre 110 milioni di dollari nel mondo con un budget di soli 4,1 milioni. L’adattamento del manga di Tatsuki Fujimoto, diretto dallo studio MAPPA, combina azione, introspezione e crescita personale, confermando il successo globale degli anime

