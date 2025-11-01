Mariah Carey annuncia: “It’s Time!” e il Natale può cominciare

Nel filmato, diretto da Joseph Kahn, Mariah si risveglia in una scintillante “glam room” firmata Sephora, disturbata da un elfo dispettoso interpretato dall’attore e comico Billy Eichner. Dopo un siparietto ironico in cui l’elfo minaccia di sabotare il Natale, la cantante prende il volo su una slitta dorata, attraversando un paese delle meraviglie innevato a tema beauty. Il video è stato lanciato in contemporanea su Instagram e sul maxi schermo di Sephora a Times Square, segnando simbolicamente il passaggio da Halloween alle festività natalizie.

Come ogni anno, puntuale allo scoccare della mezzanotte del 1° novembre, Mariah Carey ha dato ufficialmente il via alla stagione natalizia. Con un video pubblicato sui suoi canali social, la cantante ha rilanciato il celebre grido “It’s Time!”, diventato ormai un appuntamento fisso per i fan. Quest’anno, però, c’è una novità: il video è parte della nuova campagna natalizia di Sephora, che ha scelto proprio la “regina del Natale” come volto della sua comunicazione per le feste.

Una campagna tra magia, bellezza e nostalgia

“La stagione delle feste è il momento perfetto per celebrare e diffondere gioia. Sono entusiasta di iniziare questo periodo con Sephora”, ha dichiarato Mariah Carey. “Si tratta di creare quei momenti magici che ti fanno sentire bella dentro e fuori”.

La campagna, intitolata “Give Something Beautiful”, ruota attorno al concetto di “glimmers”, piccoli momenti di felicità che un regalo può portare. Per l’occasione, Sephora ha lanciato anche una selezione di prodotti preferiti da Mariah, disponibili online, e ha dato il via al suo atteso “Sephora Savings Event”, attivo fino al 10 novembre.