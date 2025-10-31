Offerte Sky
Italia's Got Talent 2025, la finale: tutto quello che c'è da sapere

Spettacolo

Matteo Rossini

©Webphoto

Introduzione

Venerdì 31 ottobre, alle ore 21.15, Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) trasmetterà in diretta la finale di Italia’s Got Talent. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dai conduttori ai finalisti passando per i giudici

Quello che devi sapere

Italia’s Got Talent, la finale

Tutto pronto per l’appuntamento conclusivo che decreterà il vincitore dell'amato show. Emozioni, musica e talento in arrivo.

Quando va in onda

La finale di Italia’s Got Talent andrà in onda questa sera, cioè venerdì 31 ottobre. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta.

A che ora va in onda

Stando a quanto riportato sulla pagina Instagram dello show, la puntata finale avrà inizio alle ore 21.15.

Dove va in onda

La puntata finale sarà trasmessa in diretta su Disney + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Chi sono i finalisti

Dieci talenti si giocheranno la vittoria tra emozioni, sorprese e spettacolo. Ecco i finalisti di questa edizione:

  • Adriano Moretti
  • Akira 100%
  • Aktitude
  • Baby Dreamers
  • Alessandro Malerba
  • Dmytro
  • Joe Romano
  • Shadow Ace
  • Taekwondo Demonstration Team
  • Michael Spaghetti

Chi conduce

Aurora Leone e Fru condurranno l’appuntamento conclusivo mescolando spettacolo e risate. I due attori e conduttori fanno parte dei The Jackal.

In merito alla conduzione dello show, Aurora Leone aveva raccontato su Instagram: “Italia’s Got Talent è il programma da cui sono partita, la mia seconda casa”. Il 20 novembre l’attrice darà il via al suo spettacolo dal palco del Teatro Cilea di Napoli. Successivamente, l’artista continuerà la tournée in numerose città: da Trieste a Padova passando per Palermo e Milano fino all’ultimo appuntamento in scena il 17 gennaio al Teatro Stradanuova di Genova.

Come si vota

Pronti a scegliere il vostro concorrente preferito? Come riportato sul profilo Instagram di Italia’s Got Talent, il pubblico potrà scegliere il proprio artista preferito tramite la app.

Le puntate

Nove puntate, suddivise in audizioni, semifinali e finale, per questa edizione dello show. Ecco il calendario completo del percorso del programma:

  • 5 settembre, audizione
  • 12 settembre, audizione
  • 19 settembre, audizione
  • 26 settembre, audizione
  • 3 ottobre, audizione
  • 10 ottobre, audizione
  • 17 ottobre, semifinale
  • 24 ottobre, semifinale
  • 31 ottobre, finale

Chi sono i giudici: Frank Matano

Quattro celebri volti del mondo dello spettacolo hanno ricoperto il ruolo di giurato. Frank Matano è un comico molto amato dal pubblico. Nel corso degli anni l’attore ha spaziato passando dal mondo del web al grande schermo. Tra i suoi film ricordiamo Tutto molto bello di Paolo Ruffini e Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi.

Chi sono i giudici: Mara Maionchi

Insieme a Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan, ci sarà anche Mara Maionchi, produttrice discografica di enorme successo. Negli anni Mara Maionchi si è misurata con numerose trasmissioni televisive divenendo un volto amato del piccolo schermo.

Chi sono i giudici: Elettra Lamborghini

Dal successo ottenuto con il singolo Pem Pem alla co-conduzione della terza serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini (FOTO) è una cantante e conduttrice. Nel giugno del 2019 la voce di Musica (E il resto scompare) ha pubblicato il suo primo album Twerking Queen, a cui ha fatto seguito Elettraton nel 2023.

Chi sono i giudici: Alessandro Cattelan

Al bancone dei giudici anche Alessandro Cattelan, conduttore e speaker radiofonico. Il suo debutto nello show è avvenuto quest’anno.

