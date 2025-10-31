Italia's Got Talent 2025, la finale: tutto quello che c'è da sapere

Aurora Leone e Fru condurranno l’appuntamento conclusivo mescolando spettacolo e risate. I due attori e conduttori fanno parte dei The Jackal.

In merito alla conduzione dello show, Aurora Leone aveva raccontato su Instagram: “Italia’s Got Talent è il programma da cui sono partita, la mia seconda casa”. Il 20 novembre l’attrice darà il via al suo spettacolo dal palco del Teatro Cilea di Napoli. Successivamente, l’artista continuerà la tournée in numerose città: da Trieste a Padova passando per Palermo e Milano fino all’ultimo appuntamento in scena il 17 gennaio al Teatro Stradanuova di Genova.