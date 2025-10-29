Niko Pandetta, scarcerato il cantante neomelodico: pena in comunità

L'artista catanese, nipote del boss mafioso Salvatore “Turi” Cappello, era detenuto a Cagliari dopo la condanna a quattro anni e cinque mesi per spaccio di droga ed evasione

Il cantante neomelodico catanese Vincenzo Pandetta, in arte Niko Pandetta, 32 anni, nipote del boss mafioso Salvatore “Turi” Cappello, ha lasciato il carcere di Cagliari, dove era detenuto dopo la condanna a quattro anni e cinque mesi per spaccio di droga ed evasione, per recarsi in una comunità in Calabria, dove continuerà a scontare la pena. L’ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Il quotidiano online MeridioNews ha riportato la notizia. “Liberi, finalmente”, dice Pandetta in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, intitolato “Sono tornato” e dove appare con i capelli lunghi, la tuta giallo-viola del Real Madrid e un grande sorriso sul volto prima di salire e di allontanarsi su un fuoristrada nero Mercedes.

NUOVI GUAI GIUDIZIARI: TROVATO UN CELLULARE IN CELLA La Squadra Mobile di Milano aveva arrestato Niko Pandetta il 19 ottobre 2022 nella zona di Quarto Oggiaro in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. Il cantante si trovava nella stanza di una struttura ricettiva insieme ad altri due uomini e aveva con sé 12 mila euro in contanti. Pochi giorni prima, la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso dei suoi legali e aveva così reso definitiva la sua condanna a quattro anni e cinque mesi per spaccio. L’inchiesta che l’aveva coinvolto, chiamata Double Track, risaliva al 2017. All’epoca, gli inquirenti si erano concentrati su un gruppo criminale che orbitava intorno al clan Cappello-Bonaccorsi. Secondo le loro ricostruzioni, Pandetta avrebbe venduto sostanze stupefacenti mentre si trovava agli arresti domiciliari a Catania. Recentemente, il cantante neomelodico è invece finito al centro di nuovi guai giudiziari nell’inchiesta della Dda di Palermo su un traffico di cellulari e di droga nel carcere Pagliarelli. Lo scorso maggio, durante il concerto One Day alla Plaia di Catania, il trapper Baby Gang aveva infatti mostrato su uno smartphone un video di Pandetta, che sembrava una videochiamata in diretta e dopo la quale lui stesso aveva annunciato l’uscita del singolo Minorile, in collaborazione proprio con Baby Gang. Dopo il caso mediatico, gli agenti della polizia penitenziaria avevano operato una perquisizione nella cella del neomelodico nel carcere di Rossano, dove avevano trovato un telefono cellulare. Approfondimento Milano, arrestato rapper Niko: era irreperibile dopo condanna