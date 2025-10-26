Spettacolo
Paolo Kessisoglu: “Scrivevo lettere d'amore, lo faceva pure mio padre”
L'attore comico si racconta a Stories. Dall'infanzia a Genova all'impegno nel sociale con l'associazione "C'è da fare". Passando per l'incontro con Luca Bizzarri e lo sviluppo di una lunga collaborazione artistica e professionale. L'intervista
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi