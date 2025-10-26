Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Addio a June Lockhart, star di Lassie e Lost in Space. L'attrice aveva 100 anni

Spettacolo

L'attrice famosa per ruoli televisivi in Lassie e Lost in Space, si è spenta per cause naturali a Santa Monica all'età di 100 anni. Con una carriera alle spalle di una novantina di anni, aveva avuto due stelle sulla Hollywood Walk of Fame, una per il cinema e l'altra per la tv. Appassionata dello spazio, nel 2014 aveva ricevuto la medaglia della Nasa. A comunicare la notizia della morte avvenuta il 23 ottobre, la famiglia

June Lockhart, l'attrice famosa per ruoli televisivi in Lassie e Lost in Space, è morta a Santa Monica all'età di 100 anni. Con una carriera alle spalle di una novantina di anni, era una delle ultime sopravvissute dell'epoca d'oro di Hollywood. Figlia unica di attori, June Lockhart aveva recitato in film e televisione: tra i suoi crediti cinematografici ci sono A Christmas Carol (la figlia di Bob Cratchit interpretato da suo padre con la madre nel ruolo della moglie), l'altro film di Natale, Meet Me in St. Louis, e She-Wolf of London.  

Tra cinema e tv

June Lockhart a giugno aveva compiuto 100 anni ed è stata una delle attrici più longeve di Hollywood, testimone dell'epoca d'oro tra gli anni '50 e '70. Aveva ricevuto due nomination agli Emmy nominations, tra cui quella come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per Lassie. Conclusi i sei anni dell'esperienza di Lassie, era partito Lost in Space, in cui aveva avuto la parte della madre in una famiglia di coloni spaziali.  Appassionata dello spazio, nel 2014 aveva ricevuto la medaglia della Nasa. June Lockhart aveva avuto due stelle sulla Hollywood Walk of Fame, una per il cinema e l'altra per la tv. L’attrice nel 2021 aveva fatto un cameo nella nuova versione di 'Lost in Space' su Netflix.

LOS ANGELES - OCTOBER 4,1957: June Lockhart poses during a Stars party on October 4,1957 in Los Angeles,CA. (Photo by Earl Leaf/Michael Ochs Archives/Getty Images)
513410833 - ©Getty

Spettacolo: Ultime notizie

Addio a June Lockhart, star di Lassie e Lost in Space

Spettacolo

L'attrice famosa per ruoli televisivi in Lassie e Lost in Space, è morta a Santa Monica all'età...

Eden, il nuovo film di Ron Howard arriva in prima tv su Sky e NOW

Cinema sky cinema

Sky Cinema presenta in prima TV il nuovo film diretto dal Premio Oscar® Ron Howard, un...

Addio a Franco Mari, il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda

Cinema

Il comico milanese noto per il personaggio è scomparso all’età di 83 anni. A darne notizia è...

Festa del Cinema di Roma, le coppie più belle sul red carpet. FOTO

Cinema

Molti gli ospiti della kermesse dell'Auditorium Parco della Musica che hanno sfilato sul tappeto...

17 foto

Addio Mauro Di Francesco, l’addio sui social di amici e colleghi. FOTO

Cinema

L’attore milanese è morto a 74 anni. Volto simbolo delle commedie balneari degli anni...

10 foto

Spettacolo: Per te