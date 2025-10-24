Morto a 31 anni Luigi Martini, attore e star dei social

Su Instagram e su TikTok, raccontava la sua battaglia contro l'astrocitoma anaplastico di cui era affetto. Ad annunciare la sua morte, sono stati i The CereBros
Luigi Martini, Gigi per gli amici, è morto all'età di 31 anni a causa di un'aggressiva forma di tumore al cervello. L'annuncio lo hanno dato, attraverso i social, i The CereBros, la social factory di cui da tempo faceva parte.
L'annuncio della morte
"Oggi un pezzo di noi va via per sempre", si legge sulla pagina Instagram dei The CereBros. "Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità. Gigi era una persona pura, fin troppo, un gigante buono. Gli bastava recitare e gli bastava Roma. Gigi era puro talento. Quello sguardo, quell’intensità e quei tempi comici… Restano nelle nostre produzioni e nei cuori di tutti. Chi l’ha avuto accanto, anche per poco, sa che ragazzo era Gigi e che non meritava tutto questo. Siamo stati insieme un tempo piccolo, ma ora eterno".
Chi era Luigi Martini
Romano, 31 anni, Luigi Martini aveva un passato da chef. Poi diventato attore, sui suoi profili social raccontava la malattia che - arrivata per la prima volta nel 2020 - si era ripresentata nel 2024. Autore del libro A me gnocchi please, in cui illustrava ricette romane in rima, aveva annunciato il tumore con la battuta: "Me credevo fosse ‘na botta de sonno, invece era un tumore al cervello”. Tifoso della Roma, protagonista di sketch comici divertentissimi, era particolarmente amato sui social.