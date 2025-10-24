Morto a 31 anni Luigi Martini, attore e star dei social

Su Instagram e su TikTok, raccontava la sua battaglia contro l'a strocitoma anaplastico di cui era affetto. Ad annunciare la sua morte, sono stati i The CereBros

Luigi Martini, Gigi per gli amici, è morto all'età di 31 anni a causa di un'aggressiva forma di tumore al cervello. L'annuncio lo hanno dato, attraverso i social, i The CereBros, la social factory di cui da tempo faceva parte.

L'annuncio della morte

"Oggi un pezzo di noi va via per sempre", si legge sulla pagina Instagram dei The CereBros. "Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità. Gigi era una persona pura, fin troppo, un gigante buono. Gli bastava recitare e gli bastava Roma. Gigi era puro talento. Quello sguardo, quell’intensità e quei tempi comici… Restano nelle nostre produzioni e nei cuori di tutti. Chi l’ha avuto accanto, anche per poco, sa che ragazzo era Gigi e che non meritava tutto questo. Siamo stati insieme un tempo piccolo, ma ora eterno".