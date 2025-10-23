Best Movie Worlds 2025, le star alla Festa di Roma per il no profit

La seconda edizione del gala benefico si è tenuta martedì 21 ottobre. Tanti gli ospiti coinvolti, da Claudio Bisio a Miriam Leone, da Francesco Montanari ad Anna Foglietta. Tutti i gettoni sono stati devoluti a diverse associazioni benefiche
Si è tenuta martedì 21 ottobre, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, la seconda edizione di Best Movie Worlds, il gala benefico promosso da Best Movie, testata di riferimento per il cinema e l’entertainment pubblicata da Duesse Media Network.
Gli ospiti della serata
Sul palco del Forum Theatre, la serata all'insegna di solidarietà e spettacolo è stata condotta da Giorgio Viaro, responsabile editoriale del mondo Best Movie. Con lui sul palco si sono alternati alcuni tra i volti più amati del cinema e della televisione italiana: Miriam Leone, Cristiana Capotondi, Massimiliano Bruno, Diana Del Bufalo, Claudio Bisio, Caterina Guzzanti e Francesco Montanari. Inoltre, a fare gli onori di casa, Vito Sinopoli, Amministratore Unico di Duesse Media Network.
Ogni artista ha condiviso con il pubblico una propria passione e ha scelto di devolvere il gettone messo a disposizione da Duesse Media Network a un’associazione no profit, impegnata in cause sociali e umanitarie.
Nel corso della serata, Miriam Leone ha raccontato la sua passione per l’allenamento e il benessere personale; Cristiana Capotondi quella per la vela e il mare; Massimiliano Bruno ha parlato del suo amore per le biografie, con particolare riferimento a figure quali Charlie Chaplin, Maradona e John Belushi; Diana Del Bufalo ha condiviso la sua passione per la pittura ad acquerello, mostrando al pubblico alcune delle sue opere; Claudio Bisio ha raccontato il suo legame con lo sport, dal karatè alla bici fino al tennis; Caterina Guzzanti ha parlato del suo amore per i cavalli, ma anche della sua propensione per la geometria e l’ingegneria; mentre Francesco Montanari ha scelto di parlare della sua passione per le moto.
Le associazioni coinvolte
Una Nessuna Centomila, Associazione KIM, Every Child is My Child, Duchenne Research & Advocacy, PizzaAut e Karibuni sono le associazioni a cui gli ospiti hanno devoluto il proprio gettone.
Tra i tanti ospiti sul palco di Best Movie Worlds 2025 anche Anna Foglietta, attrice e presidente della Onlus Every Child is My Child, e ancora la Presidente e Direttrice Artistica della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello Piera Detassis, l'attore Nicola Nocella e il regista Alessandro Grande in qualità di premiatori.
L’evento è stato preceduto dal red carpet all’Auditorium Parco della Musica, che ha visto sfilare i protagonisti del gala.
Best Movie Worlds è stato realizzato in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma.
Partner dell’evento: Naima, Rai Cinema, Paramount+, Vision Distribution. Patrocinio: Anica. Partner tecnico: Meatball Family.