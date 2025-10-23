Best Movie Worlds 2025, le star alla Festa di Roma per il no profit

La seconda edizione del gala benefico si è tenuta martedì 21 ottobre. Tanti gli ospiti coinvolti, da Claudio Bisio a Miriam Leone, da Francesco Montanari ad Anna Foglietta. Tutti i gettoni sono stati devoluti a diverse associazioni benefiche

Si è tenuta martedì 21 ottobre , nell’ambito della Festa del Cinema di Roma , la seconda edizione di Best Movie Worlds , il gala benefico promosso da Best Movie, testata di riferimento per il cinema e l’entertainment pubblicata da Duesse Media Network.

Gli ospiti della serata

Sul palco del Forum Theatre, la serata all'insegna di solidarietà e spettacolo è stata condotta da Giorgio Viaro, responsabile editoriale del mondo Best Movie. Con lui sul palco si sono alternati alcuni tra i volti più amati del cinema e della televisione italiana: Miriam Leone, Cristiana Capotondi, Massimiliano Bruno, Diana Del Bufalo, Claudio Bisio, Caterina Guzzanti e Francesco Montanari. Inoltre, a fare gli onori di casa, Vito Sinopoli, Amministratore Unico di Duesse Media Network.

Ogni artista ha condiviso con il pubblico una propria passione e ha scelto di devolvere il gettone messo a disposizione da Duesse Media Network a un’associazione no profit, impegnata in cause sociali e umanitarie.

Nel corso della serata, Miriam Leone ha raccontato la sua passione per l’allenamento e il benessere personale; Cristiana Capotondi quella per la vela e il mare; Massimiliano Bruno ha parlato del suo amore per le biografie, con particolare riferimento a figure quali Charlie Chaplin, Maradona e John Belushi; Diana Del Bufalo ha condiviso la sua passione per la pittura ad acquerello, mostrando al pubblico alcune delle sue opere; Claudio Bisio ha raccontato il suo legame con lo sport, dal karatè alla bici fino al tennis; Caterina Guzzanti ha parlato del suo amore per i cavalli, ma anche della sua propensione per la geometria e l’ingegneria; mentre Francesco Montanari ha scelto di parlare della sua passione per le moto.