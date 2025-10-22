Un incontro musicale di rara suggestione unirà per la prima volta due realtà corali giovanili di eccellenza: l’ Orchestra Sistema Musica Arnesano (SMA) e il Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” , la storica sezione di voci bianche del Coro Papale. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 18.30 con il concerto Da Pacem nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere a Roma, con ingresso libero e diretta sul canale YouTube di Opera Prima. Questo evento speciale, inserito nell’ Anno Giubilare rappresenta un momento di comunione per la formazione musicale dei giovani.

Accanto all’orchestra salentina, si esibiranno i Pueri Cantores della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” , diretti dal Maestro Michele Marinelli e accompagnati all’organo da Joseph Solé Coll , organista della Basilica di San Pietro. I Pueri Cantores rappresentano la sezione di voci bianche del Coro Papale , il più antico coro del mondo, con oltre 1500 anni di storia al servizio delle celebrazioni liturgiche vaticane e della diffusione del patrimonio musicale sacro in tutto il mondo.

Per l’Orchestra SMA, nata nel cuore del Salento, si tratta di un debutto importante nella Capitale. Diretta dal Maestro Antonio Martino , la formazione è composta da 27 giovanissimi musicisti dai 9 ai 15 anni, provenienti in gran parte dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “Vittorio Bodini” di Arnesano . L’esperienza di Roma segna una tappa di grande crescita per i ragazzi, frutto di mesi di studio, trascrizioni e prove intense anche per rafforzare il fuoco dello spirito di gruppo.

Il concerto “Da Pacem” si articolerà in due parti: una dedicata al repertorio orchestrale, e una seconda che vedrà uniti orchestra e coro in un dialogo musicale di rara intensità. In programma, quattro composizioni tra le più rappresentative del repertorio sacro contemporaneo: Domine, quis habitabit – D. Bartolucci, Da Pacem Domine – G. Liberto, Exaudi Domine – L. Perosi, The Lord bless you and keep you – J. Rutter.

Musica, fede, futuro

L’Orchestra SMA è il cuore del progetto “Sistema Musica Arnesano”, promosso dall’associazione Opera Prima e sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia e da Puglia Culture. Dal 2017 il progetto ha portato la pratica orchestrale tra i bambini di Arnesano, un piccolo comune salentino di 4000 abitanti, consegnando oltre 200 strumenti ad arco in comodato gratuito e coinvolgendo quasi 400 giovani.

Oggi le orchestre SMA riuniscono più di 100 studenti tra i 6 e i 15 anni, offrendo formazione musicale gratuita e occasioni di esibizione in tutta la regione. La loro storia è stata raccontata nel documentario “Il Paese degli archi” (2025) di Azzurra De Razza e Daniele Pignatelli.

“Offrire ai giovani l’opportunità di esibirsi in un luogo simbolo della Cristianità, accanto ai Pueri Cantores durante l’Anno Santo – afferma Maria Pina Solazzo, responsabile dell’Orchestra SMA – rappresenta un segno di profondo valore culturale e sociale: la tradizione millenaria del Giubileo e la forza creativa delle nuove generazioni”. Il concerto “Da Pacem” diventa così un messaggio universale: un invito alla pace e alla speranza, espresso attraverso la voce e il talento dei più giovani.