La forza del destino, il documentario in anteprima alla Scala

La forza del destino, il documentario in anteprima al Teatro alla Scala il 20 ottobre

Spettacolo

Il lungometraggio diretto da Anissa Bonnefont, un viaggio che racconta giorno per giorno la preparazione della Prima, insieme a Riccardo Chailly, Leo Muscato, Anna Netrebko, Brian Jadge, Ludovic Tézier, Vasilisa Berzhanskaya e a tutti i lavoratori della Scala, andrà in scena al Piermarini il 20 ottobre. Nell'attesa, il doc sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma giovedì 16 ottobre

 

 

Il 20 ottobre al Teatro alla Scala andrà in scena l’anteprima del documentario La forza del destino. Il lungometraggio di Anissa Bonnefont racconta passo dopo passo la preparazione della Prima del 7 dicembre 2024 seguendo i protagonisti nel loro lavoro: il Direttore Riccardo Chailly e il Maestro del Coro Alberto Malazzi, il regista Leo Muscato insieme alla scenografa Federica Parolini e alla costumista Silvia Aymonino, i cantanti Anna Netrebko, Brian Jadge, Ludovic Tézier, Vasilisa Berzhanskaya e Marco Filippo Romano. Ma protagonisti sono soprattutto i 900 lavoratori scaligeri: orchestra, coro, laboratori, palcoscenico, uffici e direzione impegnati nella grande costruzione del 7 dicembre. Mai le telecamere avevano seguito così da vicino la fabbrica scaligera: nessuna intervista, nessuna voce fuori campo, solo riprese dal vivo di un lavoro quotidiano che si fa sempre più febbrile all’avvicinarsi della Prima.    

le proiezioni nazionali e internazionali

Il documentario è prodotto da Federation Studios (Myriam Weil) e MDE (Francesco Melzi d’Eril) nell’ambito di una partnership tra Rai e France Télévisions con il sostegno di Rolex.

 

Il 16 ottobre sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma e il 29 ottobre all’American French Film Festival di Los Angeles. Altre proiezioni internazionali sono in via di definizione insieme agli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

 

La Rai trasmetterà La forza del destino su Rai3 il 6 e su Rai5 il 18 dicembre, mentre in Francia la trasmissione su France Télévisions sarà preceduta dalla distribuzione nelle sale il 2 novembre. Il documentario sarà nei cinema anche in Germania e in Austria.  

 

