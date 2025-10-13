Edwige Fenech racconta le molestie subite da ragazza

Non è sempre stata facile, la vita di Edwige Fenech. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera, l'attrice ha ricordato le molestie subite agli inizi della sua carriera.

Il racconto delle molestie

"Non ho mai denunciato perché a quell'epoca ero una giovanissima ragazza, avevo circa 20 anni e la persona che si è dimostrata poco corretta nei miei confronti era una persona estremamente famosa. Io ero una giovane attrice... Accadde durante un provino, in cui eravamo solo io e lui. Era difficile a quell'epoca dire la verità, dire 'questa persona mi ha molestata', era impossibile: non mi avrebbe creduto nessuno, era un po' Davide contro Golia", ha raccontato Edwige Fenech rispetto ai suoi esordi nel cinema. Lei, per difendersi, usava la forza. "Io ho sempre reagito a modo mio: una vigorosa ginocchiata al momento giusto bastava a far capire che non ero una da mettere sotto". L'attrice, che ha anche commentato il movimento MeToo, spiegando che libertà e rispetto devono valere per tutte, non solo per chi ha un nome famoso e un lavoro davanti ai riflettori, ha però confessato: "Non rinnego nulla, nemmeno le ferite. Mi hanno resa più forte, più consapevole. E ora so che la vera libertà è poter dire di no, senza paura".