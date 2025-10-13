Edwige Fenech racconta le molestie subite da ragazza: "La prepotenza era la norma"Spettacolo
Ospite di "Da noi… a ruota libera", l'attrice ha raccontato la parte più dolorosa della sua carriera. "Io ho sempre reagito a modo mio: una vigorosa ginocchiata al momento giusto bastava a far capire che non ero una da mettere sotto", ha ricordato
Non è sempre stata facile, la vita di Edwige Fenech. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera, l'attrice ha ricordato le molestie subite agli inizi della sua carriera.
Il racconto delle molestie
"Non ho mai denunciato perché a quell'epoca ero una giovanissima ragazza, avevo circa 20 anni e la persona che si è dimostrata poco corretta nei miei confronti era una persona estremamente famosa. Io ero una giovane attrice... Accadde durante un provino, in cui eravamo solo io e lui. Era difficile a quell'epoca dire la verità, dire 'questa persona mi ha molestata', era impossibile: non mi avrebbe creduto nessuno, era un po' Davide contro Golia", ha raccontato Edwige Fenech rispetto ai suoi esordi nel cinema. Lei, per difendersi, usava la forza. "Io ho sempre reagito a modo mio: una vigorosa ginocchiata al momento giusto bastava a far capire che non ero una da mettere sotto". L'attrice, che ha anche commentato il movimento MeToo, spiegando che libertà e rispetto devono valere per tutte, non solo per chi ha un nome famoso e un lavoro davanti ai riflettori, ha però confessato: "Non rinnego nulla, nemmeno le ferite. Mi hanno resa più forte, più consapevole. E ora so che la vera libertà è poter dire di no, senza paura".
L'esperienza a Ballando con le Stelle (e il sostegno a Marcella Bella)
A Francesca Fialdini, Edwige Fenech non ha parlato solo di molestie. Ha raccontato anche come, Ballando con le Stelle, le abbia fatto riscoprire l'amore per la danza. Oggi prende lezione due volte alla settimana, per sentirsi libera e viva. "Quando ballo, torno ragazza, ma con la serenità che solo l’età ti dà" ha confessato. E, a proposito delle critiche riservate a Marcella Bella durante questa edizione dello show, ha affermato: "Le donne devono essere libere di scegliere senza farsi condizionare". Dire a una signora che non ha l'età, è maleducato. E non è accettabile. "Mi auguro che anche in Italia si valorizzino le donne mature come in America. L’età regala profondità, verità e spessore ai personaggi", ha concluso.
Edwige Fenech, dal cinema di genere a Pupi Avati. FOTO
L'l'attrice, nata ad Annaba il 24 dicembre del 1948, è tra le protagoniste della pellicola diretta da Pupi Avati, attualmente al cinema. Dalle commedie ai thriller, ecco un viaggio fotografico alla scoperta dei suoi lungometraggi più famosi