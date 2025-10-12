Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Nessun concorrente è stato eliminato nella terza puntata dello show, e nessuno è andato al ballottaggio: tuttavia, due concorrenti avranno una penalità di 10 punti da scontare la prossima settimana. A vincere è, ancora una volta, Francesca Fialdini
Francesca Fialdini si conferma superstar (e favoritissima) di questa edizione di Ballando con le Stelle. Elegante e sognate sulle note di Quello che le donne non dicono, in coppia con Giovanni Pernice, ha però avuto - questa volta - filo da torcere: Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, sulla musica di Dançando Lambada, hanno travolto il pubblico con la loro energia.
La classifica
Questa la classifica della terza puntata di Ballando con le Stelle:
- Francesca Fialdini
- Martina Colombari
- Barbara D’Urso
- Andrea Delogu e Filippo Magnini (a parimerito)
- Fabio Fognini e Rosa Chemical (a parimerito)
- Beppe Convertini
- Nancy Brilli e Paolo Belli (a parimerito)
- Marcella Bella
- Emma Coriandoli
I 50 punti del Tesoretto sono stati assegnati così: 25 a Martina Colombari, 25 a Beppe Convertini. Nessuno è stato eliminato e, ancora, non è entrato in gioco il televoto. Tuttavia, Marcella Bella ed Emma Coriandoli, al penultimo e ultimo posto, accederanno alla quarta puntata con una penalità di 10 punti.
Cos'è successo
La terza puntata di Ballando con le Stelle, cominciata alle 22.50 (dopo la partita della Nazionale Italiana), si è conclusa a notte fonda. La vera notizia? Il primo posto di Barbara D'Urso, ex aequo con Francesca Fialdini: solo il tesoretto assegnato a Martina Colombari, l'ha fatta scivolare in terza posizione. Con “Fefè” De Giorgi, il coach della Nazionale di pallavolo campione del mondo, come ballerino per una notte, non sono mancati i siparietti divertenti tra la giuria e i concorrenti. Ma neanche i complimenti. "È la cosa migliore che hai fatto, perché fare peggio delle altre volte era impossibile“, ha detto Zazzaroni alla Signora Coriandoli, mentre Selvaggia Lucarelli ha ironizzato su Marcella Bella: “Sembravi la mamma a una festa che beve un po’ e il figlio prova a portarsela via". Carolyn Smith ha osannato Francesca Fialdini: "Cosa posso dire? Eccellente. Non ho mai visto un valzer così in questa pista".