Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Nessun concorrente è stato eliminato nella terza puntata dello show, e nessuno è andato al ballottaggio: tuttavia, due concorrenti avranno una penalità di 10 punti da scontare la prossima settimana. A vincere è, ancora una volta, Francesca Fialdini

Francesca Fialdini si conferma superstar (e favoritissima) di questa edizione di Ballando con le Stelle. Elegante e sognate sulle note di Quello che le donne non dicono, in coppia con Giovanni Pernice, ha però avuto - questa volta - filo da torcere: Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, sulla musica di Dançando Lambada, hanno travolto il pubblico con la loro energia.

La classifica

Questa la classifica della terza puntata di Ballando con le Stelle:

Francesca Fialdini Martina Colombari Barbara D’Urso Andrea Delogu e Filippo Magnini (a parimerito) Fabio Fognini e Rosa Chemical (a parimerito) Beppe Convertini Nancy Brilli e Paolo Belli (a parimerito) Marcella Bella Emma Coriandoli

I 50 punti del Tesoretto sono stati assegnati così: 25 a Martina Colombari, 25 a Beppe Convertini. Nessuno è stato eliminato e, ancora, non è entrato in gioco il televoto. Tuttavia, Marcella Bella ed Emma Coriandoli, al penultimo e ultimo posto, accederanno alla quarta puntata con una penalità di 10 punti.